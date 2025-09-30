Principală — Ştiri — Două medialii pentru R. Moldova,…
Două medialii pentru R. Moldova, la Olimpiada Balcanică de Informatică din Italia
Lotul olimpic al R. Moldova a obținut o medalie de argint și o medalie de bronz în cadrul Olimpiadei Balcanice de Informatică, desfășurată în orașul Udine, Italia, în perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2025, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.
Medalia de argint a fost obținută de către Alin Popescu, elev la Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău, iar medalia de bronz i-a revenit lui Alexei Baca, elev la aceeași instituție de învățământ.
La cea de-a 32-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică au participat 70 de elevi din 16 țări, Republica Moldova fiind reprezentată de 4 elevi și 2 profesori:
- Alin Popescu, elev în clasa a XII-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău;
- Alexei Baca, elev în clasa a X-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău;
- Oleg Rața, elev în clasa a XII-a, Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătarul”, Chișinău;
- Maxim Prizov, elev în clasa a X-a, Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Chișinău;
- Sergiu Corlat, doctor în științe exacte, prorector pentru digitalizare, Universitatea de Stat din Moldova, conducătorul echipei;
- Igor Bercu, șef direcție, Agenția de Guvernare Electronică, conducătorul adjunct al echipei.