Dosarul privind escrocheriile cu investiții fictive: alte trei persoane au fost reținute

Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul cauzei penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii privind investiții fictive. Acțiunile de urmărire penală realizate constituie continuarea descinderilor desfășurate în luna septembrie 2025, când au fost identificate și documentate mai multe persoane ce fac parte din gruparea infracțională, inclusiv și o parte dintre organizatorii infracțiunilor.

Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, cu suportul BPDS „Fulger”, au percheziționat domiciliile a trei bărbați, unul dintre ei fiind determinat ca organizatorul activității infracționale, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale.

În cadrul acțiunilor speciale de investigație, s-a constatat că mai multe persoane transportau, pe timp de noapte, echipamente de calcul și cutii cu obiecte dintr-un oficiu amplasat în capitală, încercând să le ascundă. Ca urmare, au fost autorizate percheziții în imobilul respectiv și în automobilele implicate.

În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă, precum și mai multe autoturisme de lux. Dintre unul dintre automobilele percheziționate a fost ridicat un dispozitiv de stocare a cripto-monedelor. Dintr-un alt mijloc de transport au fost ridicate 23 de blocuri de sistem, cheile de la oficiu, zeci de perechi de căști, cabluri, telefoane mobile utilizate în activitate și un dispozitiv Proskit.

„În interiorul oficiului, care era complet funcțional și organizat cu aproximativ 25 de locuri de muncă, au fost depistate și ridicate 25 de unități de tip miniPC, indicând faptul că persoanele vizate au încercat să sustragă și să ascundă probe relevante pentru anchetă”, menționează Procuratura Generală.

Oamenii legii au aplicat sechestru pe mijloacele financiare de pe conturile electronice, echivalentul cărora constituie circa 100 de mii dolari.

Bănuiții au fost reținuți și plasați în Izolatorul de Detenție Provizorie.