Donald Tusk: „SUA au promis că se vor consulta cu partenerii europeni înainte de întâlnirea Trump-Putin”

Statele Unite au promis că se vor consulta cu aliații lor europeni înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin programată pentru vineri, 15 august, a declarat premierul polonez, Donald Tusk, în cadrul unei conferințe de presă, scrie BBC.

Tusk nu a precizat la ce nivel va avea loc această consultare.

Anterior, agenția Bloomberg a relatat, citând surse informate, că liderii europeni doresc să discute cu președintele american Donald Trump înainte ca acesta să se întâlnească cu Putin.

Premierul polonez a menționat că are „multe temeri și multe speranțe” pentru discuțiile dintre Trump și Putin.

Tusk a reiterat, de asemenea, că deciziile privind Ucraina și teritoriile sale nu ar trebui luate fără participarea Kievului.

Miniștrii de externe ai UE și ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha vor avea o reuniune de urgență luni, 11 august, înaintea întâlnirii Trump-Putin.

Putin cere ca Ucraina să cedeze Rusiei tot estul Donbasului, precum și Crimeea, anexată ilegal în 2014, ca o condiție pentru stabilirea unei încetări a focului și începerea negocierilor privind o soluție pe termen lung.

Un astfel de rezultat ar necesita probabil ca Kievul să cedeze părți din regiunile Lugansk și Donețk aflate încă sub controlul Ucrainei.

Dacă procesul avansează, „problemele teritoriale” vor „trebui să fie pe ordinea de zi”, împreună cu garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat duminică secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru ABC. Acesta a sugerat că acest lucru ar putea însemna ca Ucraina să admită că a pierdut controlul asupra unei părți a teritoriului său, fără a renunța oficial la suveranitatea asupra regiunilor sale.



