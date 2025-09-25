Donald Tusk avertizează că schimbarea retoricii lui Trump în privinţa Ucrainei ar fi o „iluzie”

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat joi, 25 septembrie, în privinţa „iluziei” create de poziţia lui Donald Trump faţă de Ucraina, după ce preşedintele american a declarat, într-o schimbare surprinzătoare a retoricii, că el crede că Kievul ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, relatează Reuters.

Comentariile lui Trump din 23 septembrie au provocat uşurare în rândul unora, dar şi suspiciuni în rândul altora că acesta este gata să lase Europa să se descurce singură în sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei ruse.

„Preşedintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea să-şi recupereze întregul teritoriu. În spatele acestui optimism surprinzător se ascunde promisiunea unei implicări reduse a SUA şi a transferului responsabilităţii pentru încheierea războiului către Europa. Mai bine adevărul decât iluzii”, a explicat premierul polonez, fost preşedinte al Consiliului European.

Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, declarase pe 24 septembrie că remarca lui Trump este „excelentă”.

Nawrocki şi Tusk sunt de acord cu privire la necesitatea de a ajuta Ucraina în război. Dar Nawrocki acordă prioritate relaţiilor cu Washingtonul şi consideră că UE nu ar trebui să se implice în apărare, în timp ce Tusk spune că blocul ar trebui să joace un rol alături de NATO şi Statele Unite.