Doi tineri de 20 de ani au fost reținuți pentru circulația ilegală a drogurilor. Oamenii legii au ridicat substanțe interzise cu o valoare de circa 400 de mii de lei

O tânără și concubinul său, ambii de 20 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de circulația ilegală a drogurilor. Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, împreună cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana și procurorii Procuraturii mun. Chișinău au efectuat percheziții la domiciliul acestora, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Oamenii legii scriu că suspecții procurau droguri de diferite tipuri prin intermediul aplicației mobile „Telegram”, iar acestea erau vândute consumatorilor finali și diferitor intermediari, prin tranzacții realizate prin rețelele de plăți electronice. Ulterior, banii erau transferați pe alte conturi curente înregistrate în băncile comerciale din R. Moldova, pe numele persoanelor interpuse.

„În timpul măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală, polițiștii au reținut o tânără și concubinul său, cetățean turc, ambii de 20 de ani. În timpul percheziției la domiciliul acestora din municipiul Chișinău, oamenii legii au ridicat 1 kg de cannabis, un cântar de înaltă precizie și telefoane mobile care conțin informații importante pentru anchetă. Valoarea totală a drogurilor pe piața neagră constituie 400 de mii de lei”, scrie IGP.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore, iar conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 7 la 15 ani.