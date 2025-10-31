Doi tineri de 19 ani au fost arestați pentru 30 de zile pentru trafic de droguri

Doi tineri de 19 ani din Fălești au fost surprinși în flagrant în timp ce încercau să plaseze droguri într-o zonă forestieră din sectorul Ciocana al capitalei, anunță vineri, 31 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Astfel, oamenii legii au stabilit că aceștia activau în calitate de curieri ai unui magazin online de droguri, fiind implicați în distribuirea substanțelor narcotice de tip PVP (sare).

„În momentul documentării, unul dintre suspecți a predat benevol mai multe pachețele de tip zip-lock. Pe baza informațiilor obținute, polițiștii au localizat și alte ascunzișuri din sector, de unde au fost ridicate alte pachețele cu droguri”, a precizat IGP.

În cadrul perchezițiilor desfășurate la domiciliul suspecților, au fost depistate și ridicate pachețele suplimentare cu substanțe narcotice de tip PVP (sare), un cântar de dimensiuni mici, recipiente artizanale folosite pentru consumul drogurilor și pastile cu efect psihotrop.

În total, polițiștii au ridicat peste 100 de pachețele cu droguri sintetice.

Tinerii au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă închisoare de la 7 la 15 ani.