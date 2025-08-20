Doi tineri ar fi furat dintr-un apartament din capitală 50 de mii de euro. Au cumpărat mașini și telefoane, iar acum au fost reținuți de poliție

Doi tineri din raionul Ștefan Vodă, în vârstă de 23 de ani au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 20 de zile, fiind suspectați de comiterea unui furt dintr-un apartament din capitală, anunță Inspectoratul General al Poliției.

Din probatoriul acumulat s-a stabilit că unul dintre ei, cunoscut cu victimele și deținător al cheilor locuinței, a pătruns împreună cu complicele său în apartament, de unde au sustras 50 de mii de euro.

Oamenii legii scriu că în urma acțiunilor întreprinse în comun cu polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și cu suportul Procuraturii Botanica, suspecții au fost identificați și reținuți. În cadrul perchezițiilor, polițiștii au recuperat o parte din suma furată, restul banilor fiind cheltuiți de indivizi pe automobile, telefoane și alte bunuri.

Dacă vinovăția celor doi va fi demonstrată, ei riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani.