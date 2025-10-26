Doi suspecți au fost arestați pentru jaful bijuteriilor regale de la Muzeul Luvru

Autoritățile franceze au reținut doi bărbați în legătură cu recentul furt de bijuterii prețioase de la Muzeul Luvru din Paris, a anunțat duminică, 26 octombrie, procurorii din Paris, relatează France 24.

Unul dintre suspecți a fost reținut în jurul orei 22:00, sâmbătă, 25 octombrie, pe aeroportul Paris-Charles de Gaulle, în timp ce era pe cale să se îmbarce într-un avion în străinătate, au relatat presa franceză Le Parisien și Paris Match, iar al doilea a fost arestat la scurt timp după aceea în regiunea pariziană, potrivit Le Parisien.

Pe 19 octombrie, la muzeul Louvre din Paris a avut loc un jaf care a forțat instituția să se închidă pentru tot restul zilei, a anunțat atunci ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, potrivit Euronews.