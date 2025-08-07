Doi europarlamentari fac apel către statele membre să pună în aplicare legea privind libertatea presei

Pe 8 august 2025, în toate țările UE intră în vigoare Actul european pentru libertatea presei (EMFA). În acest context, vicepreședintele Parlamentului European Sabine Verheyen și președintele Comisiei pentru cultură și educație Nela Riehl au făcut un apel către statele membre să pună în aplicare legea, potrivit unui comunicat al Parlamentului Europei.

Sabine Veheyen, care prezidează grupul de lucru al Parlamentului care examinează punerea în aplicare a legii, că adevărata valoare a normei Actului „va fi măsurată în fapte, nu în cuvinte”.

„Acum începe adevărata muncă: să ne asigurăm că fiecare stat membru pune în aplicare EMFA pe deplin și cu fidelitate”, a declarat aceasta.

Potrivit președintelui Comisiei pentru cultură și educație, Nela Riehl, prin Actul privind libertatea presei, Europa „a stabilit un punct de referință pentru protecția libertății presei și a activității jurnalistice”.

„Dar este semnificativă numai dacă o respectăm. Privesc cu îngrijorare la declinul libertății presei în diferite părți ale Europei și fac apel la toate statele membre să o pună în aplicare în mod conștiincios”, a adăugat Riehl.

În februarie 2024, Parlamentul și Consiliul au adoptat noi norme pentru a proteja libertatea presei, precum și independența jurnaliștilor în UE. Regulamentul a intrat progresiv în aplicare în țările UE începând cu luna mai 2024, în timp ce principalele sale dispoziții încep să fie aplicate de la 8 august 2025.

Legislația UE sporește transparența proprietății instituțiilor media și a alocării publicității de stat, consolidează independența mass-mediei publice și asigură o protecție solidă pentru jurnaliști și sursele acestora. Pentru a asigura vizibilitatea și pluralismul, platformele digitale trebuie să se abțină de la ștergerea sau restricționarea arbitrară a conținutului media independent.