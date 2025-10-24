Doi bărbați din Cahul și Comrat, documentați pentru distribuirea drogurilor în sudul țării. INI a ridicat droguri de peste 300 de mii de lei

Pe parcursul a trei luni, activitatea infracțională a doi bărbați de 30 și 41 de ani, suspectați de distribuirea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de sud a țării, a fost documentată de oamenii legii, anunță vineri, 24 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, Inspectoratul Național de Investigații (INI) au descins percheziții la domiciliile acestora din Cahul și Comrat.

În timpul perchezițiilor ofițerii de investigație au depistat și ridicat aproximativ un kilogram de droguri de tip marijuana, plante de cannabis cultivate în condiții de seră, dispozitive artizanale adaptate pentru consumul drogurilor, materiale destinate ambalării și comercializării substanțelor narcotice, precum și muniții.

Potrivit comunicatului, valoarea totală a drogurilor ridicate depășește suma de 300 de mii de lei.