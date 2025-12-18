DOC Cu prilejul Zilei Poliției Naționale, Maia Sandu a conferit distincții de stat

De Ziua Poliției Naționale, marcată joi, 18 decembrie, președinta R. Moldova Maia Sandu s-a adresat polițiștilor și polițistelor aducându-le mulțumiri pentru munca lor. Aceasta a transmis un mesaj de apreciere pentru că aceștia contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordinii publice și la apărarea suveranității statului.

În cadrul ceremoniei organizate cu prilejul marcării a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, șefa statului a acordat distincții de stat.

Sursa: Președinția

În discursul său, președinta a subliniat că Poliția Națională a evoluat odată cu R. Moldova, adaptându-se la un mediu de securitate tot mai complex, marcat de riscuri noi și amenințări hibride, potrivit unui comunicat al Președinției

„Ultimii ani au fost ani dificili pentru democrația și suveranitatea Republicii Moldova. Țara noastră a fost ținta unor tentative serioase de influențare a proceselor democratice, de cumpărare a voturilor și de subminare a încrederii oamenilor în stat. Iar voi, cei din Poliția Națională, ați fost în prima linie de apărare pentru ca viitorul Republicii Moldova să fie decis de cetățenii ei, nu de influențe externe”, a subliniat aceasta.

Totodată, Maia Sandu a atras atenția asupra unor noi probleme tot mai presante, în special fenomenul traficului și consumului de droguri, care afectează tinerii și comunitățile din întreaga țară.

„Ne confruntăm și cu alte probleme noi, care cer reacții ferme și adaptate realităților actuale. Un exemplu este fenomenul traficului și consumului de droguri, care afectează tot mai mult tinerii și comunitățile noastre. Știu că această luptă nu este ușoară, dar mizez pe profesionalismul vostru pentru a reduce acest pericol, pentru a proteja copiii și pentru a face comunitățile noastre mai sigure”, a subliniat Președinta Sandu.

La final, președinta a reiterat că întărirea statului de drept și a standardelor de integritate rămâne o condiție esențială pentru parcursul european al R. Moldova și a încurajat Poliția Națională să continue să acționeze cu profesionalism și responsabilitate în slujba cetățenilor.