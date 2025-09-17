DJ Mehdi: Made in France — Premieră în limba română în România și R. Moldova & lansare oficială ARTE.tv

Seria documentară premiată DJ Mehdi: Made in France, regizată de Thibaut de Longeville, își continuă lansarea europeană cu premiera în limba română în România pe 10 septembrie 2025, urmată de o proiecție specială în Republica Moldova, pe 12 septembrie 2025. Cu această ocazie, regizorul Thibaut de Longeville a fost prezent pentru a introduce seria și a interacționa cu publicul.

În șase episoade puternice, această serie cu o abordare intimă și o cinematografie spectaculoasă aduce un omagiu lui DJ Mehdi (1977–2011), un artist vizionar care a unit rap-ul francez și muzica electronică într-un stil unic. Realizată cu arhive rare, filmări personale și interviuri exclusive cu figuri importante ale scenei muzicale franceze, seria reconstituie moștenirea culturală a unui artist care a marcat profund o întreagă generație.

„Sunt încântat că serialul meu documentar este acum disponibil în limba română și poate fi vizionat integral gratuit pe arte.tv” a spus regizorul Thibaut de Longeville despre premieră. „Dincolo de cariera acestui DJ, serialul explorează ascensiunea culturii hip-hop, povestită pentru prima dată dintr-un punct de vedere non-american și, de asemenea, este primul program care arată impactul scenei muzicale europene moderne la scară globală prin explozia mișcării French Touch”.

Lansată în Franța în 2024, seria documentară DJ Mehdi: Made in France a atras peste 4 milioane de vizionări pe ARTE.tv și YouTube în doar două săptămâni. Seria a fost distinsă cu premiul pentru Cea mai bună serie documentară la Canneseries, Festivalul Internațional de Seriale de la Cannes, în 2024. În 2025, a primit și premiul Victoires de la Musique pentru Cea mai bună creație audiovizuală, confirmând impactul de durată al lui DJ Mehdi asupra muzicii contemporane.

Seria este disponibilă gratuit în limba română pe arte.tv/ro la acest link: https://www.arte.tv/ro/videos/119468-001-A/dj-mehdi-made-in-france-1-6/. Începând cu 13 septembrie, seria va fi accesibilă gratuit și pe YouTube, prin canalul @artetvdocumentare, iar pe TikTok, contul @artetv_ro va aduce conținut special pe subiect.

Lansarea ARTE.tv în România și Moldova – „Vezi altfel”

Dincolo de povestea lui DJ Mehdi, această serie reflectă o călătorie de viață și un proces creativ — exact tipul de conținut narativ în care ARTE.tv excelează. Lansarea ARTE.tv în România și Moldova vine cu mesajul „vezi altfel”, reflectând angajamentul platformei de a oferi conținut cultural gratuit, divers și de calitate, care provoacă publicul să descopere noi perspective și să aprofundeze înțelegerea societății și a poveștilor umane — prin cultură, jurnalism de investigație, documentare, muzică și artă.

Platformă disponibilă din iulie 2025

Începând cu iulie 2025, ARTE.tv — platforma europeană de streaming gratuit — oferă publicului din România și Moldova acces la sute de programe. Până la finalul anului 2025, aproximativ 400 de producții vor fi disponibile, narate sau subtitrate în limba română.

Toate programele sunt gratuite, fără obligația de creare a unui cont, pe:

arte.tv/ro

canalul YouTube @artetvdocumentare

TikTok @artetv_ro

Platforma este accesibilă din browser, pe dispozitive mobile și prin aplicația ARTE, cu opțiuni suplimentare, precum contul MyARTE pentru o experiență personalizată. Cei care doresc să fie la curent cu cele mai noi lansări pot să se aboneze la newsletter-ul disponibil pe arte.tv/ro.

Un public entuziast

De la lansare și până în prezent, conținutul ARTE.tv în limba română a adunat peste 23 de milioane de vizionări pe YouTube, TikTok și arte.tv/ro — o dovadă clară a apetitului pentru conținut european divers și de înaltă calitate. ARTE.tv mulțumește publicului pentru primirea călduroasă și îi invită pe toți să se alăture conversației pe platformele sale.