Discursul privind Starea Uniunii Europene al Ursulei von der Leyen și cel al Maiei Sandu, temele dominante ale sesiunii plenare a Parlamentului European

Parlamentul European se reunește săptămâna aceasta într-o sesiune plenară marcată de momente politice majore, începând cu discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre starea Uniunii, și continuând cu dezbateri privind sprijinul pentru Ucraina, situația din Gaza și viitorul european al R. Moldova, cu un discurs pe care președinta Maia Sandu, îl va susține în hemiciclu, relatează Calea Europeană.

Agenda de marți aduce în prim-plan războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia. Dimineața, eurodeputații, împreună cu șefa politicii externe a Uniunii, Kaja Kallas, vor dezbate garanțiile de securitate și o pace justă pentru Ucraina, precum și calea țării către aderarea la UE.

În cursul dezbaterii, este de așteptat ca vorbitorii să evalueze rezultatele întâlnirii din Alaska a președintelui SUA, Donald Trump, cu președintele rus, Vladimir Putin, ce a avut loc în timpul verii, precum și impactul bombardamentelor continue ale Rusiei asupra orașelor ucrainene în urma summitului.

Eurodeputații vor discuta, de asemenea, un raport pregătit de Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului, care încurajează guvernul ucrainean să mențină ritmul punerii în aplicare a reformelor pe calea aderării la UE. Proiectul de rezoluție, care urmează să fie votat marți, felicită, de asemenea, Ucraina pentru eforturile sale extraordinare de consolidare a instituțiilor sale democratice într-un moment extrem de dificil, în care războiul de agresiune al Rusiei este în plină desfășurare.

Un alt moment important al sesiunii va fi marți la prânz, când președinta R. Moldova, Maia Sandu, se va adresa solemn Parlamentului European.

Discursul președintei Sandu are loc înaintea alegerilor parlamentare cruciale din R. Moldova din 28 septembrie, pe fondul avertismentelor potrivit cărora Kremlinul continuă să utilizeze o serie de tactici online și offline, inclusiv dezinformarea și schemele de cumpărare a voturilor, în încercarea de a deraia traiectoria proeuropeană actuală a țării. R. Moldova a primit în mod oficial statutul de țară candidată la UE împreună cu Ucraina în iunie 2022.

Eurodeputații vor participa la o dezbatere separată cu Consiliul și Comisia privind consolidarea rezilienței R. Moldova în fața amenințărilor hibride și a ingerințelor rusești. Votul pe rezoluția aferentă este programat miercuri.

Tot marți, eurodeputații vor aborda, alături de Kaja Kallas, criza umanitară din Gaza, accentuând necesitatea eliberării ostaticilor și sprijinirea unei soluții bazate pe coexistența a două state.

Dezbaterea va fi urmată, joi, de votul asupra unei rezoluții.

Parlamentul a solicitat în mod repetat, cel mai recent în aprilie, încetarea imediată și permanentă a focului, inclusiv eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor, precum și accesul liber și distribuirea susținută a asistenței umanitare și medicale în Fâșia Gaza. De asemenea, eurodeputații și-au exprimat sprijinul pentru Alianța mondială pentru punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state.

Începând cu 7 octombrie 2023, când armata israeliană a lansat o campanie ca răspuns la atacul condus de Hamas, în care aproximativ 1 200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice, peste 63 000 de persoane au fost ucise în Gaza, potrivit ministerului palestinian al sănătății. Experții mondiali în domeniul securității alimentare au confirmat prezența foametei în orașul Gaza, din cauza blocadei asupra ajutorului umanitar, și se așteaptă ca aceasta să se extindă în curând și în alte orașe din Fâșia Gaza.

Miercuri dimineață, la ora locală 9.00 (10.00 ora R. Moldova), Ursula von der Leyen va susține primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea sa în funcție. În intervenția sa, șefa Comisiei Europene este așteptată să facă bilanțul activității de la începutul noului mandat și să traseze direcțiile de acțiune pentru viitor.

Temele centrale vor include relațiile transatlantice și acordul comercial cu Statele Unite, sprijinul continuu pentru Ucraina în fața agresiunii Rusiei, consolidarea apărării și securității europene, pregătirea viitorului buget multianual al Uniunii post-2027, prosperitatea și competitivitatea durabilă, tranziția verde și digitală, precum și protejarea democrației și a valorilor fundamentale.

Dezbaterea anuală privind starea Uniunii le va oferi eurodeputaților ocazia să evalueze activitatea Comisiei și să își exprime propriile priorități politice pentru anul următor, contribuind astfel la conturarea direcțiilor strategice ale Uniunii.

Tot miercuri, Parlamentul va dezbate cu Comisia și președinția daneză a Consiliului Uniunii detaliile acordului comercial cu Statele Unite, anunțat la 27 iulie de Ursula von der Leyen și președintele american Donald Trump. Deși acordul vizează tarifele și comerțul transatlantic, persistă întrebări privind aplicarea sa concretă. Deputații europeni vor discuta, de asemenea, despre posibilitatea unor noi înțelegeri comerciale cu parteneri globali, inclusiv despre acordul cu Mercosur, aflat în proces de ratificare, și actualizarea convenită a acordului cu Mexicul.