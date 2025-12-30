Directoarea unui centru medical, trimisă pe banca acuzaților pentru falsificarea documentelor în perioada pandemiei și declarații mincinoase

Directoarea unui centru medical din Chișinău, învinuită de confecționarea documentelor oficiale false și prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase în calitate de martor a fost trimisă în instanță, anunță marți, 30 decembrie, Procuratura Anticorupție (PA).

Potrivit unui comunicat, urmărirea penală a fost inițiată în urma autosesizării procurorului din cauza penală privind finanțarea ilegală a campaniei electorale unui candidat, pentru scrutinul prezidențial din 2020.

Potrivit probelor acumulate, în perioada iunie – iulie 2020, învinuita ar fi întocmit și semnat două demersuri în care a introdus date false, adresate Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, prin care a solicitat permiterea intrării în R. Moldova a unor cetățeni ai Federației Ruse, invocând scopuri medicale. Documentele, ștampilate și prezentate ca acte oficiale, le-ar fi permis acestora să intre în țară și să evite regimul obligatoriu de autoizolare instituit în contextul pandemiei COVID-19.

„În realitate, cetățenii respectivi au intrat în R. Moldova în datele de 23 iunie, 2 și 5 iulie 2020 însă nu pentru investigații medicale, dar cu scopul desfășurării unor acțiuni în interesul unui candidat electoral, participant la alegerile prezidențiale în acea perioadă”, a precizat PA.

Ulterior, audiată ca martor în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei electorale, învinuita ar fi făcut declarații mincinoase, negând emiterea documentelor respective. Aceste afirmații au fost infirmate de raportul de expertiză judiciară, care a stabilit că semnăturile și ștampila aplicate pe demersuri îi aparțin.

Potrivit legii, pentru infracțiunea de confecționare a documentelor oficiale false aceasta riscă pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 27 500 la 47 500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la 6 ani.

Pentru prezentarea, cu bună-știință, a declarației mincinoase de către martor, legea prevede pedeapsa cu amendă în mărime de până la 32 500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la 2 ani, în toate cazurile cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 2 ani.