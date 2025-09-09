Din Parlamentul European, Maia Sandu, către cetățenii R. Moldova: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”

În contextul alegerilor din 28 septembrie, de la tribuna Parlamentului European, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj, în limba română, către cetățenii R. Moldova. Sandu i-a îndemnat pe moldoveni să dea dovadă de curaj și unitate – „Acum trebuie să facem pasul decisiv: să alegem un Parlament care să ducă Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este responsabilitatea noastră”.

Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățenii R. Moldova să participe la vot pentru a apăra „independența și pacea, care sunt puse din nou la încercare”.

„Dragi cetățeni, să fim mândri că am construit o democrație vie și am păstrat-o timp de trei decenii — chiar și atunci când unii au vrut să o distrugă. Am trecut prin multe încercări și am rezistat. Și de fiecare dată am ieșit mai puternici.

Astăzi, însă, independența și pacea noastră sunt din nou puse la încercare. Ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din afară, campanii de minciuni, atacuri cibernetice, proteste plătite, tactici de a semăna ură între oameni. Acestea sunt metodele prin care se încearcă oprirea Moldovei din drumul ei european.

Depinde de noi dacă aceste presiuni vor reuși să ne oprească sau, dimpotrivă, ne vor face mai uniți și mai hotărâți. Anul trecut, am arătat lumii întregi că putem sta drepți, prin vot, în fața unor forțe mult mai mari.

Acum trebuie să facem pasul decisiv: să alegem un Parlament care să ducă Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este responsabilitatea noastră. Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”, a transmis președinta Sandu de la tribuna Parlamentului European.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a susținut marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg.

La sfârșit discursului, Maia Sandu a fost aplăudată de către deputații Parlamentului European.

La 28 septembrie, în R. Moldova, se vor desfășura alegeri parlamentare.