Din 2027, UE impune o limită de 10 mii de euro pentru plățile în numerar în toate statele membre

Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027.

Decizia vine într-un context în care plățile digitale sunt tot mai folosite, iar autoritățile europene încearcă să reducă tranzacțiile greu de urmărit, considerate un instrument frecvent pentru evaziune fiscală și spălare de bani, scrie 20minutos, citat de mediafax.ro.

Potrivit datelor analizate la nivel european, o mare parte dintre rețelele criminale folosesc mecanisme de spălare a banilor, iar numerarul rămâne una dintre metodele preferate deoarece permite tranzacții anonime. Din acest motiv, Bruxellesul a decis stabilirea unui plafon unic pentru întreaga Uniune.

Astfel, începând cu 2027, plățile în numerar care depășesc 10.000 de euro vor fi interzise în toate statele membre ale UE. Orice tranzacție peste acest prag va trebui realizată prin metode de plată care pot fi urmărite oficial, precum transferurile bancare, plata cu cardul sau alte instrumente financiare care lasă o evidență clară. Reglementarea nu urmărește eliminarea numerarului, ci limitarea utilizării acestuia în tranzacțiile de valoare mare. Autoritățile europene susțin că obiectivul principal este reducerea fraudei, a evaziunii fiscale și a circuitelor financiare ilegale. Statele membre vor putea aplica reguli chiar mai stricte dacă consideră necesar.