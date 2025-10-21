Deputatul Radu Marian îi cere lui Vasile Costiuc să dezmintă acuzațiile despre falsificarea alegerilor din 28 septembrie

Deputatul Radu Marian, reprezentând Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o cerere prealabilă prin care îi cere lui Vasile Costiuc să dezmintă afirmațiiilr făcute la emisiunea „În Context” de la Molodva 1, „precum că PAS și-ar fi «desenat» și ar fi falsificat rezultatul alegerilor din 28 septembrie”.

„Și îndemn pe ăștia care și-au desenat 55, eu nu știu de ce 65 n-au desenat, 75 de mandate, nu știu de ce s-au limitat la doar 55. Eu zic de ce nu și-au desenat mai multe, că 55 totuși e o majoritate firavă”, a declarat Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, în cadrul emisiunii din 29 septembrie de la Moldova 1.

Astfel, potrivit lui Radu Marian, acesta are la dispoziție 15 zile de la primirea cererii pentru a prezenta scuze publice, altfel, va merge în instanță.

„Această minciună este un atac inacceptabil la adresa instituțiilor statului și o insultă la adresa cetățenilor care au votat cinstit și liber. Costiuc și-a construit audiența pe online mizând pe minciuni care generează scandal, frică, șoc. Chiar dacă mai mulți oameni l-au crezut pe cuvânt, dezinformarea lui face mult rău, divizează prin ură și conflict, în loc de adevăr și dialog. Așa cum escrocii atrag lumea în scheme financiare prin care le fură averea, așa și unii politicieni de la noi profită de emoțiile oamenilor pentru a-i amăgi” a scris deputatul PAS.

Potrivit cererii prealabile, această acuzație depășește limitelecriticii politice legitime și intră în sfera relatărilor factuale false, care nu beneficiază de protecția conferită de articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), dreptul la libertatea de exprimare.

Sursa: Radu Marian / Telegram

Partidul lui Vasile Costiuc a fost votat la alegerile parlamentare de 88 679 de voturi, astfel a reușit să intre în Parlament cu 6 mandate.

