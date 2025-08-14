Deputat ucrainean, despre scenariul pozitiv, scenariul neutru și scenariul negativ al summitului Putin-Trump

Deși întâlnirea planificată a președintelui american, Donald Trump, cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska a stârnit speculații cu privire la simbolismul și posibilele motive ale acestui summit, este incert dacă și ce rezultate concrete va avea aceasta. Discuțiile au loc în timp ce Ucraina continuă să reziste pentru supraviețuire în fața invaziei la scară largă a Rusiei, aflată acum în al patrulea an. Pe acest fundal de incertitudine, Veridica l-a intervievat pe deputatul ucrainean Alexei Goncearenco cu privire la rezistența Ucrainei pe câmpul de luptă, parteneriatele sale strategice cu SUA și Europa și cum ar trebui să arate victoria Ucrainei în opinia lui.

„Orice scenariu care include recunoașterea ocupării Crimeii și Donbasului de către Rusia este inacceptabil”

VERIDICA: Trump a declarat că întâlnirea sa cu Putin va avea loc fără Zelenski. Sunt acceptabile negocierile cu privire la viitoarea arhitectură de securitate a Ucrainei fără participarea directă a Kievului?

Alexei Goncearenco: Principiul „nimic despre Ucraina fără Ucraina” rămâne fundamentul politicii noastre externe. Suntem convinși că orice discuții despre arhitectura de securitate trebuie să includă Ucraina. Principalul motiv al acestei întâlniri, așa cum ar trebui să fie, este încheierea războiului din Ucraina.

VERIDICA: Care considerați că sunt adevăratele puncte de negociere: o „înghețare” a liniei frontului, pachetele de sancțiuni, statutul teritoriilor ocupate (Crimeea și Donbas)? Care dintre aceste scenarii sunt complet inacceptabile pentru Ucraina și Zelenski – și de ce?

Alexei Goncearenco: Pentru Ucraina, orice scenariu care include recunoașterea ocupării Crimeii și Donbasului de către Rusia este inacceptabil. Aceste teritorii rămân ocupate ilegal și nu vom accepta anexarea lor de către Rusia. Acestea sunt liniile noastre roșii.

În ceea ce privește scenariile posibile privind întâlnirea Trump-Putin, eu văd trei scenarii principale:

Scenariul pozitiv: Întâlnirea va contura termenii păcii, fiind așteptate concesii din partea ambelor părți. Este posibil ca teritoriile deja ocupate de Rusia să rămână sub controlul acesteia și să poată fi recunoscute oficial ca atare. Am putea conveni să nu recuperăm aceste teritorii prin forță. Pentru noi, cheia ar fi păstrarea dimensiunii armatei noastre și prevenirea oricăror restricții cu privire la capacitatea noastră de a ne alătura alianțelor militare, inclusiv NATO. Cu toate acestea, este important ca astfel de decizii să nu vină din partea noastră, în mod unilateral, ci să fie recunoscute în cadrul negocierilor.

Scenariul neutru: Negocierile vor continua, iar la rândul lor vor continua și luptele. În acest caz, SUA și-ar menține sprijinul pentru Ucraina, dar perspectiva ajungerii la un acord cu Rusia va rămâne incertă. Această opțiune nu este cea mai bună, dar nici cea mai proastă, deoarece am primi în continuare sprijin din partea partenerilor noștri.

Scenariul negativ: În cel mai rău caz, discuțiile ar putea eșua sau devia. Dacă SUA se retrage din procesul de pace și abandonează sprijinul pentru Ucraina, s-ar crea o situație extrem de dificilă – fără îndoială, ar fi cel mai nefavorabil scenariu pentru noi din întregul război.

VERIDICA: În ce măsură ar fi dispusă societatea ucraineană să cedeze Rusiei teritoriile ocupate? Dacă lăsăm la o parte sloganurile politice și considerăm că ucrainenii sunt epuizați de acest război oribil, există vreo șansă ca Ucraina să accepte concesii?

Alexei Goncearenco: Ucrainenii s-au săturat de război, dar asta nu înseamnă că sunt gata să renunțe la teritoriile lor. După cum am spus, avem liniile noastre roșii – iar acestea includ nerecunoașterea ocupației Rusiei în teritoriilor noastre. Suntem dispuși să luăm în considerare soluții pașnice, dar nu putem accepta recunoașterea acestor teritorii ca aparținând Rusiei. În ultima săptămână, s-au vehiculat mai multe scenarii diferite. Cu toate acestea, ce anume se va discuta vom afla cu certitudine vineri, când vor fi specificate posibilele concesii.

VERIDICA: Dispune Kievul de canalele de comunicare necesare pentru a transmite poziția sa părții americane înainte sau în timpul summit-ului? În opinia dumneavoastră, ce poate fi formulat și convenit în avans pentru a preveni luarea deciziilor în absența Ucrainei?

Alexei Goncearenco: Da, avem canale de comunicare cu partenerii noștri americani. Este important să convenim în avans asupra liniilor noastre roșii: independență, suveranitate și integritate teritorială. Nu se poate vorbi despre reducerea efectivelor noastre militare sau despre privarea Ucrainei de dreptul ei de a se alătura oricăror alianțe militare. Și, bineînțeles, avem nevoie de garanții de securitate din partea partenerilor noștri.

„Întrebarea cheie în acest moment este dacă Putin vrea cu adevărat să pună capăt acestui război”

VERIDICA: Se pare că alegerea Alaskăi de către Trump ca locație pentru summit nu a fost o coincidență – este o modalitate de a-i arăta lui Putin cine trage sforile. Cum credeți că ar putea evolua relația Trump-Putin?

Alexei Goncearenco: Locația poate fi simbolică, dar ceea ce contează cu adevărat este dacă substanța discuțiilor servește intereselor Ucrainei. Viitorul dialogului lor va depinde în întregime de rezultatul acestei întâlniri. Pentru Trump, întrebarea cheie în acest moment este dacă Putin vrea cu adevărat să pună capăt acestui război. Acțiunile sale față de Putin vor depinde pe viitor de acest răspuns.

VERIDICA: Dacă întâlnirea se încheie cu un acord care reduce sprijinul pentru Ucraina, care va fi răspunsul Kievului: va fi unul diplomatic (coaliții / formate), militar (priorități de atac sau apărare aeriană) sau altceva?

Alexei Goncearenco: Pentru noi, principala prioritate este să menținem sprijinul partenerilor noștri, în special al partenerului nostru strategic – Statele Unite.

VERIDICA: Cum vedeți viitorul relațiilor Ucraina-SUA?

Alexei Goncearenco: Statele Unite sunt principalul partener strategic al nostru, iar colaborarea cu ei este de o importanță crucială pentru noi. Este esențial nu doar să păstrăm acest parteneriat, ci și să continuăm să îl consolidăm.

VERIDICA: În ceea ce privește Uniunea Europeană, vă așteptați la mai mult sprijin din partea țărilor occidentale, care recunosc din ce în ce mai mult că Putin nu se va opri în Ucraina?

Alexei Goncearenco: Da, sperăm la un sprijin mai puternic din partea UE. Agresiunea lui Putin împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare pentru întreaga Europă.

VERIDICA: Rusia își intensifică dramatic producția de drone – de la fabrici industriale la grupuri de școlari care le asamblează. Amploarea fenomenului este deja enormă. În acest ritm, cum intenționează Ucraina să se apere împotriva unor astfel de atacuri?

Alexei Goncearenco: Rusia își intensifică constant atacurile asupra orașelor noastre. În fiecare noapte, sute de drone cad peste capetele ucrainenilor. În plus, atacurile balistice se intensifică. Prioritatea noastră trebuie să fie contracararea acestor atacuri. Colaborăm activ cu partenerii noștri pentru a consolida sistemele noastre de apărare aeriană, astfel încât să putem îmbunătăți securitatea și să minimizăm pierderile.

VERIDICA: Cum vedeți victoria Ucrainei? În ce condiții poate Ucraina să spună că a câștigat războiul? Cum ar arăta această realitate?

Alexei Goncearenco: Aș spune că, într-un sens mai larg, global, victoria înseamnă restaurarea integrității noastre teritoriale depline. Nu vom renunța la niciun din teritoriile pierdute și suntem încrezători că va veni momentul în care Ucraina le va recâștiga – posibil fără intervenție militară.

Acestea fiind spuse, faptul că Ucraina a rezistat împotriva armatei masive a Rusiei pentru al patrulea an consecutiv este deja o victorie, pentru că am supraviețuit ca stat. Și nu uitați, predicția inițială fost doar acele trei zile notorii.

VERIDICA: Prognoza dumneavoastră pentru anul următor: cum se vor desfășura luptele și cine va avea avantajul pe câmpul de luptă?

Alexei Goncearenco: Nu sunt comandant militar, așa că nu pot face predicții despre cursul exact al ostilităților. Ucraina își dorește pacea, iar rezultatul negocierilor va cântări foarte mult în acest proces.



Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la ora locală 11.30 (22.30 ora R. Moldova).

