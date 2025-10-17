De la începutul săptămânii, șapte persoane s-au intoxicat cu ciuperci. Autoritățile din sănătate avertizează: „Consumul de ciuperci necunoscute sau adunate în condiții nesigure poate avea consecințe grave asupra sănătății”

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a anunțat vineri, 17 octombrie, că în această săptămână au fost raportate șapte cazuri de intoxicație cu ciuperci.

Autoritățile din sănătate avertizează că consumul de ciuperci necunoscute sau adunate în condiții nesigure poate avea „consecințe grave asupra sănătății”. „Este important să evitați consumul acestora și să apelați la ajutorul medical imediat la numărul de urgență 112 dacă apar simptome de intoxicație”, menționează CNAMUP într-un comunicat.

Astfel, în această săptămână, primul caz s-a înregistrat pe 14 octombrie 2025, când echipa AMU a fost solicitată în orașul Nisporeni, unde două femei (în vârstă de 61 și 40 de ani), care erau rude, au consumat împreună ciuperci, având ulterior simptome de intoxicație severă.

„După acordarea asistenței medicale de urgență la etapa de prespital, ambele persoane au fost transportate de urgență pentru tratament corespunzător în condiții de staționar.

Al doilea caz la 16 octombrie 2025, ora 21:04, în satul Danu, raionul Glodeni, a fost solicitat ambulanța la o solicitare primită pentru un grup de cinci persoane cu intoxicație cu ciuperci. S-a constatat că 5 persoane din aceeași familie (3 bărbați de 22, 27 și 60 ani și două femei de 22 și respectiv 43 de ani), prezentau simptome de intoxicație care s-au declanșat la câteva ore după consumul de ciuperci culese din pădure și preparate în condiții casnice, aproximativ la orele 16:00. Toți pacienții aveau simptome de slăbiciune; grețuri și vome. Echipa SAMU Glodeni le-a acordat asistență medicală de urgență la etapa de prespital. Ulterior persoanele afectate au fost spitalizate pentru a primi îngrijiri medicale corespunzătoare”, arată comunicatul instituției.

Potrivit CNAMUP, în perioada 01 septembrie – 13 octombrie 2025, echipele de asistență medicală urgentă din R. Moldova au fost solicitate în cazul a 11 pacienți cu intoxicații cu ciuperci, dintre care 10 au necesitat spitalizare.

„Numărul intoxicațiilor este net mai mare în mediul rural. Explicația provine din obiceiurile alimentare ale populației deprinsă să culeagă ciuperci din păduri și să le consume”, susțin autoritățile din sănătate.

În cazul oricărei suspiciuni de intoxicație cu ciuperci, CNAMUP atenționează că „este esențial ca cetățenii să solicite intervenția ambulanței cât mai curând posibil, pentru a preveni complicațiile grave”. Semnele intoxicației cu ciuperci pot apărea de la câteva minute de la consum până la 3-6 ore. Simptomele intoxicației se manifestă prin: slăbiciune; grețuri, vomă, amețeli până la tulburări de vedere și halucinații.