Cod galben de ploi puternice
Serviciul Hidrometeorologic de Stat al R. Moldova (SHS) informează că pentru ziua de miercuri, 17 septembrie, se așteaptă precipitații. În acest context, instituția a emis un cod galben de ploi puternice.
Se așteaptă ca precipitațiile să cadă în intervalul de timp 05:00 – 17:00. Avertizarea vizează raioanele din nordul și centrul țării.
„În zonele vizate vor cădea ploi puternice, iar prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–30 l/m²”, precizează meteorologii.