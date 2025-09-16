Serviciul Hidrometeorologic de Stat al R. Moldova (SHS) informează că pentru ziua de miercuri, 17 septembrie, se așteaptă precipitații. În acest context, instituția a emis un cod galben de ploi puternice.

Se așteaptă ca precipitațiile să cadă în intervalul de timp 05:00 – 17:00. Avertizarea vizează raioanele din nordul și centrul țării.

Foto: SHS