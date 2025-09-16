Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Cod galben de ploi puternice

Cod galben de ploi puternice

Sursa foto: Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat al R. Moldova (SHS) informează că pentru ziua de miercuri, 17 septembrie, se așteaptă precipitații. În acest context, instituția a emis un cod galben de ploi puternice.

Se așteaptă ca precipitațiile să cadă în intervalul de timp 05:00 – 17:00. Avertizarea vizează raioanele din nordul și centrul țării.

Foto: SHS

„În zonele vizate vor cădea ploi puternice, iar prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–30 l/m²”, precizează meteorologii.

