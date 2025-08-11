Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma unui cutremur de 6,1 grade din vestul Turciei

O persoană a murit duminică, 10 august, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade care a lovit provincia Balikesir din nord-vestul Turciei, a declarat ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, adăugând că 29 de persoane au fost rănite și 16 clădiri s-au prăbușit, transmite Reuters.

Cutremurul, despre care autoritatea Agenţiei turce pentru gestionarea dezastrelor (AFAD) pentru gestionarea dezastrelor din Turcia a declarat că s-a produs în jurul orei 19:53, a fost resimțit în mai multe provincii, Izmir, Bursa, Kocaeli și inclusiv în cel mai mare oraș al țării, Istanbul.

Ali Yerlikaya a declarat că o persoană în vârstă de 81 de ani a murit după ce a fost salvată de sub dărâmături de echipele de urgență.

Ministrul a mai spus că operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat și că nu există alte semne de pagube grave sau victime.

„Zece clădiri s-au prăbuşit în regiunea noastră. Am reuşit să salvăm patru persoane care se aflau într-o clădire prăbuşită şi încercăm să salvăm alte două. Farmacia aflată la parterul clădirii a fost complet distrusă. Sunt clădiri prăbuşite în multe cartiere. Nu am primit informaţii din mai multe locuri”, a declarat presei primarul oraşului Sindirgi, Serkan Sak.

Potrivit AFAD, cutremurul a avut loc la o adâncime de 11 kilometri, iar Centrul German de Cercetare Geoştiinţifică (GFZ) a înregistrat magnitudinea seismului la 6,19, la o adâncime de 10 km.