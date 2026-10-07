CJI și mai multe organizații condamnă atacurile verbale ale consilierului Ion Bulgac la adresa jurnalistei Viorica Tătaru

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alături de organizațiile neguvernamentale de media cosemnatare, condamnă limbajul ofensator și atitudinea ostilă manifestate de consilierul primarului municipiului Chișinău, Ion Bulgac, la adresa jurnalistei Viorica Tătaru.

Pe 7 octombrie, în timpul tensiunilor generate de lucrările Termoelectrica în Scuarul Catedralei din Chișinău, jurnalista i-a solicitat consilierului să răspundă la o întrebare privind situația creată.

Conform CJI, în loc să răspundă la întrebarea Vioricăi Tătaru privind o situație de interes public, Ion Bulgac a lansat mai multe acuzații și etichetări jignitoare la adresa jurnalistei, folosind expresii precum „mercenară nerușinată”, „mai jos de plintus, în R. Moldova, ca jurnalist, ca dumneavoastră, nu s-a dus nimeni”, „mi-e silă să vă văd de fiecare dată” și „mi-e silă să vă văd cum mergeți și provocați oamenii la fiecare eveniment”.

„Considerăm inacceptabilă o asemenea conduită din partea unui reprezentant al administrației publice locale, cu atât mai mult în raport cu o jurnalistă care își exercită atribuțiile profesionale. Criticile și dezacordurile față de activitatea jurnaliștilor nu justifică utilizarea limbajului ofensator, etichetările sau atacurile personale”, a scris CJI.

Astfel, CJI solicită lui Ion Bulgac să adopte un comportament civilizat în relația cu jurnaliștii și să se abțină de la discursuri ostile și atacuri personale.

Totodată, CJI îi cere să prezinte scuze publice jurnalistei Viorica Tătaru pentru afirmațiile și limbajul folosit la adresa sa.

Organizații care s-au alăturat declarației: