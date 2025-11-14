Circa 1500 de persoane fizice care dau în chirie imobile, au închieiat circa 27 de mii de contracte de locațiune în 2025

Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în perioada ianuarie-septembrie 2025 și constituie 77,2 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024, se arată în comunicatul de presă emis de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-octombrie 2025 au fost identificate 1549 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile.

De asemenea, sursa citată scrie că au fost calculate suplimentar la buget: plăți de bază în sumă de 465,4 mii lei, majorare de întârziere în sumă de 24,1 mii lei și aplicată amendă în mărime de 25 mii lei, în privința a 185 persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile.

Totodată, SFS punctează că au fost efectuate 11 vizite fiscale la agențiile imobiliare din Chișinău, în urma cărora au fost stabilite 45 de persoane fizice care nu au înregistrat contractele de locațiune la SFS.

Numărul contractelor de locațiune/ Sursa: SFS

„Au fost întreprinse și acțiuni de conformare față de persoanele fizice a căror contracte de locațiune au expirat și nu au fost prelungite în decurs a 2 luni după expirare. În rezultatul măsurilor de conformare desfășurate, au fost prelungite 103 de contracte de locațiune din totalul 485 de contracte expirate, care nu au fost prelungite. În rezultatul acțiunilor întreprinse, în perioada ianuarie-octombrie 2025 au fost înregistrate 27080 contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, sau cu 25% mai multe decât în perioada similară a anului 2024″, se arată în comunicat.

Serviciul Fiscal de Stat scrie că persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosință proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul de locațiune trebuie să fie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la data încheierii acestuia. Impozitul se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs.