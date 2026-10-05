Cazul de toxiinfecție alimentară de la un local din orașul Florești: numărul persoanelor afectate a ajuns la 63, inclusiv 19 copii

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a prezentat luni, 5 octombrie, informații actualizate privind cazul de toxiinfecție alimentară în grup, înregistrat printre participanții la un eveniment privat din orașul Florești. Astfel, conform unui comunicat al instituției, numărul total al persoanelor afectate este 63, dintre care 19 copii.

Persoanele care au solicitat asistenţă medicală au fost spitalizate la Spitalul Raional Florești, Spitalul Clinic Bălți, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” și Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, conform instituției.

„În total, 14 persoane au fost internate, iar o parte dintre cei afectați primesc îngrijiri medicale la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie.

Pe 2 octombrie, ANSP a informat că 36 de persoane, inclusiv opt copii, s-au intoxicat după ce au participat la un eveniment privat organizat într-un local din orașul Florești. În urma investigațiilor de laborator, la acea etapă, șase persoane a fost depistată bacteria Salmonella, iar celelalte probe se află în proces de examinare.

Prin intermediul investigațiilor de laborator, la opt bolnavi s-a depistat Salmonella Enteritidis.

ANSP reamintește că, în cazul apariției unor simptome specifice bolilor diareice acute (febră, diaree, vomă), adresați-vă de urgență medicului de familie”, menționează instituția.

Recomandările ANSP

În scopul prevenirii bolilor diareice acute și a toxiinfecțiilor alimentare în cadrul evenimentelor publice sau private, ANSP a venit cu mai multe recomandări: