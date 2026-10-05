Un bărbat, care avea „rolul de curier” într-o schemă cu ruda implicată în accident rutier, trimis pe banca acuzaților pentru escrocherie: ar fi prejudiciat o femeie în etate cu peste 100 de mii de lei

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, învinuit de escrocherie, a fost trimis pe banca acuzaților, anunță luni, 5 octombrie, Procuratura Bălți, Oficiul Fălești.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii, în noaptea de 5 martie 2025, învinuitul, împreună cu alte persoane aflate în proces de identificare, ar fi pus în aplicare o schemă infracțională prin metoda „ruda implicată în accident”. Aceștia au urmărit obținerea mijloacelor bănești în mod fraudulos, în special de la persoane în etate.

„Unul dintre membrii grupului, ar fi contactat telefonic partea vătămată, o femeie de 81 de ani din orașul Fălești, prezentându-se în mod fals drept colonel al MAI.

Acesta i-a comunicat femeii că nepoata sa a fost implicată într-un accident rutier, în urma căreia au fost rănite mai multe persoane și pentru a evita consecințele legale, este necesar achitarea imediată a unei sume de bani.

Ulterior, femeia ar fi fost pusă să vorbească la telefon cu o persoană care s-ar fi prezentat ca nepoata sa și care i-a solicitat ajutorul. Indusă în eroare, femeia a pregătit banii pe care îi avea la domiciliu.

Învinuitul, având rolul de curier în această schemă, s-a deplasat cu un automobil închiriat la domiciliul victimei pentru a ridica banii. Ulterior, bărbatul s-a prezentat sub un nume fals, iar victima i-a transmis suma pregătită.

Bărbatul ar fi primit 51 000 de lei, 3 050 de euro și 50 de dolari, după care a părăsit locul faptei, cauzând victimei un prejudiciu de peste 100 000 de lei.

Investigațiile au stabilit că, în aceeași perioadă, mai multe persoane în etate din raioanele Fălești și Florești au fost contactate prin aceeași metodă, însă, în aceste cazuri, persoanele apelate și-au dat seama că este vorba despre o înșelăciune și nu au oferit banii solicitați”, menționează Procuratura.

Pentru fapta de care este acuzat, bărbatul riscă închisoare de până la 8 ani, cu amendă în mărime de până la 450 000 de lei.

Urmărirea penală în privința celorlalți complici, este în curs de desfășurare.

Potrivit legii, persoana acuzată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.