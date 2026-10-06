Cabinetul președintei Maia Sandu are o nouă șefă

Fosta consilieră prezidențială, Mihaela Fedoseev, a fost numită în calitate de șefă a Cabinetului președintei Maia Sandu. Decretul de numire a fost semnat luni, 5 octombrie, de către șefa statului.

În februarie 2025, Mihaela Fedoseev a fost numită în calitate de consilieră pentru coordonare interinstituțională și procese organizatorice. Anterior, a deținut, din septembrie 2023, funcția de consultantă în cabinetul președintei. Aceasta a fost responsabilă de „planificarea și coordonarea vizitelor de stat, a întrevederilor și aparițiilor publice ale președintelui”, „menținerea evidenței întâlnirilor, evenimentelor și corespondenței oficiale” și „pregătirea materialelor informative”, conform CV-ului ei.

În 2023, timp de nouă luni, Fedoseev a fost consiliera ministrului Afacerilor Externe Nicu Popescu, fiind responsabilă de organizarea summit-ului „Comunitatea Politică Europeană”, pentru care a fost distinsă cu medalia Meritul Civic.

Pe parcursul anului 20202, Fedoseev a ocupat funcția de asistentă a înaltului consilier UE în domeniul coordonării strategice și afacerilor europene, Hans Martin Sieg.

„Mihaela Fedoseev are experiență în dezvoltarea politicilor de tineret, promovarea politicilor de integrare europeană și a reformelor structurale, precum și în implementarea proiectelor de comunicare strategică. Mihaela a căpătat experiență la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, la Institutul pentru Politici și Reforme Europene și la Președinția Republicii Moldova în cadrul Direcției Relații Externe. De asemenea, a lucrat în calitate de asistentă de proiecte la Fundația Konrad-Adenauer în Republica Moldova.

Mihaela este licențiată în Studii Europene la Universitatea din Amsterdam, având o specializare în relațiile Europei de Est cu țările occidentale și Uniunea Europeană”, se arată într-o prezentate a asistenților din cadrul Misiunii Înalților Consilieri UE.