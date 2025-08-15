Bulgaria va construi o nouă bază NATO, ca parte a consolidării flancului estic împotriva amenințărilor Rusiei. „Este un pas strategic pentru consolidarea capacităților de apărare”

Guvernul bulgar a anunțat, astăzi, 15 august, construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022, informează EFE, citează Agerpres.



Baza va fi amplasată în zona militară Kabile, unde NATO are deja desfășurat un grup de luptă condus de Italia și format din aproximativ 1200 de soldați.



Nu au fost furnizate informații cu privire la momentul în care va începe construirea acestei baze și nici când se preconizează că va fi operațională.



Noua bază destinată utilizării comune de către Bulgaria și NATO va include baza aeriană Bezmer și va găzdui grupul de luptă multinațional existent la care mai participă trupe din Regatul Unit, Grecia, Bulgaria, Turcia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Albania.



„Acesta este un pas strategic pentru consolidarea capacităților de apărare ale Bulgariei și ale NATO, asigurând un răspuns rapid în fața unei amenințări”, a declarat guvernul bulgar într-un comunicat.



Potrivit armatei bulgare, proiectul va aduce beneficii economice regiunii prin activitățile de construcție, întreținere și aprovizionare. Investiția depășește 100 de milioane de euro, finanțarea provenind parțial din partea NATO.



Viitoarea bază este situată la aproximativ 90 de kilometri de Burgas, oraș la Marea Neagră cu aeroport internațional și conectat prin cale ferată cu capitala Sofia și cu Plovdiv, al doilea oraș ca mărime din Bulgaria.



Bulgaria și Statele Unite au deja o bază comună la Novo Selo, la aproximativ 150 de kilometri de locul unde va fi amplasată noua bază NATO.