Bulgaria este al șaselea cel mai mare partener comercial al R. Moldova în UE

Sursa: MDED

Bulgaria este al șaselea cel mai important partener economic al R. Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două țări a depășit 267 milioane de dolari, marcând o creștere de 14,8% față de 2023, transmite Ministerul Dezvoltării Economiei și Digitalizării (MDED).

Aceste relații comerciale acoperă o gamă variată de produse. Printre cele mai importante produse exportate din R, Moldova în Bulgaria se numără:

  • Semințe de floarea-soarelui: 51,4 milioane dolari (în creștere cu 275,6% față de 2023)
  • Semințe de rapiță: 13,9 milioane dolari
  • Ulei din semințe de floarea-soarelui: 12,9 milioane dolari (în creștere cu 1157,4% față de 2023)
  • Contoare de gaze: 8,6 milioane dolari (în creștere cu 43,8% față de 2023)
  • Uleiuri din petrol: 2,8 milioane dolari (în creștere cu 206% față de 2023)
  • Fire și cabluri: 2 milioane dolari

La capitolul importuri din Bulgaria, Republica Moldova achiziționează în principal:

  • Geamuri
  • Fire și cabluri
  • Detergenți și soluții de curățare
  • Articole din plastic pentru ambalare (dopuri, capace, capsule)
  • Fire și bețe din plastic
  • Preparate alimentare

„Comerțul în continuă creștere cu Bulgaria înseamnă mai multe oportunități pentru companiile moldovenești de a-și valorifica produsele pe piața europeană. Totodată, această tendință reflectă încrederea reciprocă și potențialul unui parteneriat economic durabil, care aduce beneficii ambelor economii”, potrivit MDED.

