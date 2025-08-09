Bulgaria este al șaselea cel mai mare partener comercial al R. Moldova în UE

Bulgaria este al șaselea cel mai important partener economic al R. Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două țări a depășit 267 milioane de dolari, marcând o creștere de 14,8% față de 2023, transmite Ministerul Dezvoltării Economiei și Digitalizării (MDED).

Aceste relații comerciale acoperă o gamă variată de produse. Printre cele mai importante produse exportate din R, Moldova în Bulgaria se numără:

Semințe de floarea-soarelui: 51,4 milioane dolari (în creștere cu 275,6% față de 2023)

Semințe de rapiță: 13,9 milioane dolari

Ulei din semințe de floarea-soarelui: 12,9 milioane dolari (în creștere cu 1157,4% față de 2023)

Contoare de gaze: 8,6 milioane dolari (în creștere cu 43,8% față de 2023)

Uleiuri din petrol: 2,8 milioane dolari (în creștere cu 206% față de 2023)

Fire și cabluri: 2 milioane dolari

La capitolul importuri din Bulgaria, Republica Moldova achiziționează în principal:

Geamuri

Fire și cabluri

Detergenți și soluții de curățare

Articole din plastic pentru ambalare (dopuri, capace, capsule)

Fire și bețe din plastic

Preparate alimentare

„Comerțul în continuă creștere cu Bulgaria înseamnă mai multe oportunități pentru companiile moldovenești de a-și valorifica produsele pe piața europeană. Totodată, această tendință reflectă încrederea reciprocă și potențialul unui parteneriat economic durabil, care aduce beneficii ambelor economii”, potrivit MDED.