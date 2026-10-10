Aur și argint pentru R. Moldova la campionatul de robotică FIRST Global Challenge 2026

R. Moldova a cucerit o medalie de aur și două medalii de argint în cadrul campionatului FIRST Global Challenge 2026, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Competiția s-a desfășuratat în perioada 6–10 octombrie, la Incheon, Republica Coreea.

Echipa Națională de Robotică a R. Moldova a câștigat FIRST Global Challenge 2026, alături de Uzbekistan, Venezuela și El Salvador, în cadrul alianței care a triumfat în turneul de robotică.

Țara noastră a obținut trei medalii: aur pentru alianța câștigătoare și două medalii de argint, pentru proiectarea inginerească a robotului și proiectul de inovare Ember Mesh.

R. Moldova a fost reprezentată de echipa ENIGMA din satul Boșcana, raionul Criuleni, selectată în urma rezultatelor obținute la Campionatul Național FIRST Tech Challenge Moldova 2026 și doi mentori. Componența echipei:

Daniel Țanga — elev, Liceul Teoretic „Boris Dinga”, orașul Criuleni;

Uliana Vîntu — elevă, Liceul Teoretic „Mihai Stratulat”, satul Boșcana, raionul Criuleni;

Gabriel Josan — elev, Liceul Teoretic „Mihai Stratulat”, satul Boșcana, raionul Criuleni;

Valeria Untila — elevă, Liceul Teoretic „Mihai Stratulat”, satul Boșcana, raionul Criuleni;

Augustin Leșan — elev, Liceul Teoretic „Mihai Stratulat”, satul Boșcana, raionul Criuleni;

Elena Frunza — mentor, Liceul Teoretic „Mihai Stratulat”, satul Boșcana, raionul Criuleni;

Veronica Eșanu — mentor, Programul Innovate Moldova, Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova.

Medalia de aur — FIRST Global Winning Alliance a fost acordată alianței câștigătoare a turneului de robotică, formată din Republica Moldova, Uzbekistan, Venezuela și El Salvador. Victoria a fost obținută prin performanța roboților, strategie comună și colaborare între cele patru echipe.

Medalia de argint — Zhang Heng Award for Engineering Design: Premiul recunoaște calitatea proiectării inginerești a robotului, funcționalitatea, eficiența și rezistența sa în competiție, precum și capacitatea echipei de a explica soluțiile tehnice dezvoltate.

Medalia de argint — FIRST Global Innovator Award, in Honor of Fred Smith: Distincția recunoaște cele mai bune proiecte din cadrul componentei New Technology Experience, dedicate în acest an detectării, combaterii și prevenirii incendiilor de vegetație.

Moldova a fost premiată pentru Ember Mesh, unul dintre cele cinci proiecte selectate în finală.

„Ember Mesh este o rețea de capsule autonome cu senzori pentru detectarea timpurie a incendiilor forestiere sub coronamentul arborilor. Capsulele transmit date către o platformă de monitorizare și pot fi distribuite cu drone sau elicoptere în zone greu accesibile. Soluția a fost concepută pentru comunități din întreaga lume, cu obiectivul de a deveni accesibilă tuturor celor care au nevoie de ea”, conform MEC.

FIRST Global Challenge reunește anual echipe de elevi din peste 190 de țări. Participanții proiectează, construiesc și programează roboți, apoi concurează în alianțe internaționale pentru a îndeplini misiuni inspirate de provocări globale. Tema ediției din acest an „Igniting Innovation”, a fost dedicată prevenirii incendiilor de vegetație și reducerii impactului acestora.

Republica Moldova participă la FIRST Global Challenge de la lansarea competiției, în 2017, și se numără printre țările cu cele mai multe medalii de aur câștigate.