Atenție, șoferi: Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Poliția vine cu recomandări

În mai multe raioane din nordul țării ninge, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate fi alunecos, fapt ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere, avertizează reprezentanții Poliției R. Moldovei.



În aceste condiții, oamenii legi recomandă conducătorilor auto:

să adapteze viteza de deplasare la condițiile meteo și de drum;

să păstreze o distanță mai mare între vehicule;

să evite manevrele riscante (depășiri periculoase, frânări bruște);

să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă;

să respecte indicațiile agenților de circulație și semnele rutiere.

„Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au acționat în zonele de Nord și Centru, unde au fost efectuate lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și deszăpezire. În zona de Sud s-au desfășurat lucrări de patrulare”, anunță reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor.

„Au fost antrenate 21 utilaje și 16 muncitori rutieri, fiind aplicate 199,5 tone de sare tehnică și 9,4 tone de material antiderapant, pe sectoarele Rîșcani, Fălești, Edineț, Drochia, Orhei și traseele R16, G14, R14, M5, R8, R9”, se mai arată în comunicatul de presă.

Pentru a solicita intervenția drumarilor, participanții la trafic pot apela la numerele de telefon: (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117, disponibile și pe Viber/WhatsApp.