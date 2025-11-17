Atacuri rusești lângă granița României. Locuitorii din Tulcea au apelat la 112 în toiul nopții

Rusia a lansat noi atacuri noaptea trecută la granița României. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, după ce mai multe ținte s-au apropiat de frontieră, iar autoritățile au avertizat asupra riscului ca obiecte din spațiul aerian să cadă pe teritoriul românesc, relatează Euronews.

Alerta a fost ridicată la ora 03:00, iar autoritățile au anunțat că pe parcursul zilei vor fi efectuate cercetări în zonele de risc. În dispeceratul ISU Tulcea au fost primite 4 apeluri la 112, prin care cetățenii au anunțat faptul că se aud explozii și au cerut mai multe informații.

Ofițerul din cadrul dispeceratului ISU le-a transmis că nu au motive de îngrijorare, pentru că atacurile Federației Ruse au vizat ținte de pe teritoriul ucrainean, dar i-au îndemnat să fie prevăzători și să se adăpostească.

Colonel Corneliu Pavel, Purtător de cuvânt MApN: „Forțele Federației Ruse au atacat în noaptea de duminică, 16 noiembrie spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România. Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și au urmărit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în apropierea județului Tulcea.

Ministerul Apărării Naționale a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, în zona localității Ismail. La ora 3:30 a fost transmis un mesaj RO-ALERT. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României. Forțele MApN vor executa în cursul acestei zile cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina.

