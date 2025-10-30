Principală  —  Ştiri  —  Social   —   ANSA: Operatorul economic „Speranța” retrage…

ANSA: Operatorul economic „Speranța” retrage de pe piață și recheamă ouăle de găină

Sursa: ansa.gov.md

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre intenția operatorului economic SRL „SPERANȚA” de retragere de pe piață și rechemare a produsului alimentar ouă de găină pentru consum uman.

Potrivit ANSA, în urma verificărilor de laborator efectuate la o hală de găini ouătoare, care aparține operatorului din domeniul alimentar SRL „SPERANȚA”, în probele de materii fecale a păsărilor s-a identificat bacteria Salmonella Enteritidis

Măsuri care trebuie întreprinse de consumatori:

Se recomandă evitarea consumului de ouă cu data durabilității menționate. Acestea trebuie returnate unității comerciale de unde au fost procurate”, potrivit ANSA.

