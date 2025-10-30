ANSA: Operatorul economic „Speranța” retrage de pe piață și recheamă ouăle de găină

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre intenția operatorului economic SRL „SPERANȚA” de retragere de pe piață și rechemare a produsului alimentar ouă de găină pentru consum uman.

Potrivit ANSA, în urma verificărilor de laborator efectuate la o hală de găini ouătoare, care aparține operatorului din domeniul alimentar SRL „SPERANȚA”, în probele de materii fecale a păsărilor s-a identificat bacteria Salmonella Enteritidis

Măsuri care trebuie întreprinse de consumatori: