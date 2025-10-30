Principală — Ştiri — Social — ANSA: Operatorul economic „Speranța” retrage…
ANSA: Operatorul economic „Speranța” retrage de pe piață și recheamă ouăle de găină
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre intenția operatorului economic SRL „SPERANȚA” de retragere de pe piață și rechemare a produsului alimentar ouă de găină pentru consum uman.
Potrivit ANSA, în urma verificărilor de laborator efectuate la o hală de găini ouătoare, care aparține operatorului din domeniul alimentar SRL „SPERANȚA”, în probele de materii fecale a păsărilor s-a identificat bacteria Salmonella Enteritidis
Măsuri care trebuie întreprinse de consumatori:
„Se recomandă evitarea consumului de ouă cu data durabilității menționate. Acestea trebuie returnate unității comerciale de unde au fost procurate”, potrivit ANSA.