Amenințări cu moartea și violență psihologică asupra mamei de 77 de ani. Bărbat, condamnat la un an de închisoare

Un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la închisoare, pentru comiterea infracțiunii de violență în familie asupra mamei sale, în vârstă de 77 de ani, a anunțat miercuri, 7 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Astfel, inculpatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență în familie, și anume acțiunea intenționată comisă de un membru de familie asupra unei alt membru de familie manifestată prin intimidare în scop de impunere a voinței și al controlului personal asupra victimei, fiindu-i stabilită pedeapsa de 1 an de închisoare, într-un penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada anului 2024, până în luna iulie 2026, inculpatul, locuind împreună cu mama sa, în vârstă de 77 de ani, la domiciliul comun din municipiul Bălți, a inițiat în mod repetat conflicte cu aceasta și a exercitat asupra ei violență psihologică.

Conform PG, în cadrul conflictelor, bărbatul își înjura mama, o amenința cu moartea și cu vătămarea integrității corporale, precum și distrugea în mod demonstrativ bunurile din locuință.

„Amenințările au fost percepute de victimă ca fiind reale, astfel încât, în anumite situații, aceasta a fost nevoită să solicite ajutorul unor persoane cunoscute și chiar să părăsească locuința pe timp de iarnă, ajungând să înnopteze în subsolul blocului”, a precizat PG.

Potrivit evaluării psihologice, situația familială în care s-a aflat victima i-a afectat starea emoțională și calitatea vieții.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția.