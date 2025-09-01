A introdus pe teritoriul țării patru loturi de sisteme de minare Bitcoin. Un bărbat, condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă

Un director de companie a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare condiționată pe un termen de probațiune de trei ani, într-un dosar de contrabandă. Sentința a fost pronunțată pe 29 august de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Sentința nu a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată.

Acțiunea civilă înaintată de Ministerul Finanțelor (MF) a fost admisă parțial, inculpatul fiind obligat să achite suma de 815 162 de lei, se menționează într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA).

De asemenea, instanța a dispus confiscarea specială a mijloacelor bănești ce vor fi obținute în urma valorificării bunurilor sechestrate.

„Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, inculpatul, în perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2018, activând în calitate de director al unei companii, în complicitate cu alte persoane, inclusiv angajați ai Serviciului Vamal, ar fi introdus pe teritoriul R. Moldova patru loturi de sisteme de minare Bitcoin, pe numele unor persoane inexistente, în valoare totală de aproximativ patru milioane de lei, eludând controlul vamal”, se spune în comunicat.

Inculpatul a negat acuzațiile pe tot parcursul examinării cauzei, însă instanța a considerat probele prezentate ca fiind întemeiate și a constatat vinovăția acestuia.