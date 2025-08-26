Principală — Ştiri — Politic — A fost stabilit când va…
A fost stabilit când va avea loc recepționarea documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale la alegerile locale noi din noiembrie 2025
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței din 26 august, a stabilit timpul și locul recepționării documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale în cadrul alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025.
Recepționarea documentelor va avea loc în perioada 28 august – 1 octombrie 2025, la sediul Comisiei Electorale Centrale (str. Vasile Alecsandri, 119, bir. 201 (Anticamera) în zilele luni-vineri, conform următorului program:
- în perioada 28 august – 30 septembrie 2025, între orele 9:00 – 16:00 (pauză de masă 12:00 – 13:00);
- miercuri, 1 octombrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 17:00 (pauză de masă 12:00 – 13:00).
Pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.