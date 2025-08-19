A fost sistată temporar activitatea punctului de trecere a frontierei „Larga-Kelmențî”. Când va fi redeschisă circulația

Traficul prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî” (rutier) este sistat. Potrivit Poliției de Frontieră, sunt desfășurate lucrări de reconstrucție care ar putea dura până la ora 19:00, 19 august.

„Măsura este determinată de lucrările de reconstrucție desfășurate de partea ucraineană prin montarea copertinei (acoperișului). Lucrările sunt planificate până la ora 19:00”, transmit Polițiștii de Frontieră.

Potrivit celor de la frontieră, la moment nu se atestă trafic sporit, însă, pentru a evita eventuale întârzieri, oamenii sunt îndemnați să opteze pentru punctele de trecere din proximitate: