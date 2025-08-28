530 de rezerve de tutun lichid, ascunse în interiorul unei mașini, depistate în postul vamal Vulcănești

O tentativă de introducere ilegal în R. Moldova a unui lot de produse de tutun, ascuns în spațiile special adaptate ale mijlocului de transport, a fost dejucat de funcționarii postului vamal Vulcănești, anunță joi, 28 august, Serviciul Vamal.

Potrivit unui comunicat, cazul a fost înregistrat miercuri, 27 august, pe sensul de intrare în R. Moldova, după ce s-a prezentat pentru control un mijloc de transport de model Volkswagen Passat, care se deplasa din Ucraina.

Șoferul, un cetățean moldovean în vârstă de 52 de ani, a declarat în cadrul controlului vamal că nu transportă bunuri interzise sau care necesită a fi declarate.

„În baza analizei de risc, vehiculul a fost supus controlului fizic detaliat, iar în rezultat, în interiorul scaunului pasagerului, sub căptușeala părților laterale ale portbagajului și în spațiul special adaptat din rezervorul de combustibil au fost depistate tăinuite 530 de rezerve pentru tutun lichid”, a transmis Serviciul Vamal.

Astfel, produsele de tutun au fost ridicate pentru a fi confiscării speciale, iar cazul este investigat sub aspect contravențional.