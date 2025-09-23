5 ani de închisoare pentru fostul bodyguard al lui Ilan Șor, implicat în activități ilegale de finanțare a partidului „Șansa”. Aproximativ 5,2 milioane de lei, trecuți în folosul statului

Un fost bodyguard al fugarului penal Ilan Șor a fost recunoscut vinovat de finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. Judecătoria Chișinău a dispus marți, 23 sepetmbrie, o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani în penitenciar de tip semiînchis, iar mijloacele bănești de aproximativ 5,2 milioane de lei (care se află la păstrare la Serviciul Fiscal de Stat) au fost trecute în folosul statului, inclusiv a fost confiscat telefonul mobil al inculpatului.

ZdG a scris anterior că fostul bodyguard al lui Șor este Leonid Vaca. Leonid Vaca este un fost angajat al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), pe vremea când instituția era condusă de Igor Bodorin, cel care a ocupat și funcția de administrator al agenției de securitate care a asigurat paza primăriei Orhei, a Băncii de Economii, a Băncii Sociale și Unibank în perioada când Șor era la conducerea acestor instituții.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), în perioada februarie – martie 2024, inculpatul ar fi fost implicat în activități ilegale de finanțare a formațiunii politice „Șansa”. În acest interval, el s-ar fi întâlnit în repetate rânduri cu un alt bărbat, pe teritoriul municipiului Chișinău, context în care ar fi fost transmise sume considerabile de bani, cu ignorarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice.

„Reținerea inculpatului a avut loc în momentul primirii sumei de 613 500 de lei, bani care urmau să fie transportați într-un apartament din Chișinău. În urma perchezițiilor efectuate în acel apartament, au fost descoperite alte aproximativ 4,6 milioane de lei în numerar.

Conform materialelor cauzei, suma totală de circa 5,2 milioane de lei era destinată împachetării în plicuri ce purtau inscripția „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”. Aceste plicuri urmau să fie distribuite persoanelor care desfășurau activități în interesul partidului „Șansa”, fără ca aceste plăți să fie declarate conform legii”, menționează Procuratura.

Pe tot parcursul examinării cauzei, potrivit PA, inculpatul a negat comiterea faptelor. Deoarece nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței, instanța a dispus aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv, fiind anunțat în căutare.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la amendă în mărime de la 42 500 la 67 500 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani.