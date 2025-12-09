206 de kilometri de drumuri regionale reparate în 2025, iar încă 66 drum urmează a fi finalizate până la sfârșitul anului

]n acest an 206 de kilometri de drumuri regionale au fost reparate, iar încă 66 de kilometri de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier, prezidată de premierul Alexandru Munteanu, se arată într-un comunicat.

În acest an, prin Fondul Rutier, Guvernul a alocat 1,21 miliarde de lei pentru reparația părții carosabile a drumurilor regionale. În prezent, progresul general de execuție a acestor lucrări este de 93%.

Potrivit comunicatului, 2 miliarde de lei au fost alocate în total pentru lucrările efectuate în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, precum:

repararea drumurilor regionale;

lucrările de întreținere pe timp de vară și iarnă;

întreținere periodică;

reparații capitale ale drumurilor și podurilor;

cofinanțarea proiectelor de reabilitare.

Totodată, în cadrul prezentării a fost vizat și subiectul pregătirii drumurilor naționale pentru perioada de iarnă.

Potrivit raportului Administrației Naționale a Drumurilor (AND), pentru executarea lucrărilor de întreținere de iarnă – deszăpezire şi distribuirea materialului antiderapant, pe drumurile publice naționale vor fi antrenate 466 de unități de mașini şi utilaje rutiere.

Totodată, au fost verificate cantitățile de materiale antiderapante și sare tehnică, ce urmează a fi stocate în cele 39 de depozite din raioane.

De asemenea, pe drumurile naționale sunt instalate 50 camere video pentru monitorizarea și vizualizarea stării condițiilor de circulație pe timp de iarnă.

„Pentru informarea operativă despre condițiile de circulație rutieră în perioada de iarnă, în regim non-stop va funcționa un serviciu special cu următoarele date de contact – 078337744 și 060477117, email: [email protected]”, a scris Guvernul.

În prezent, în gestiunea AND se află 5993 de km de drumuri naționale, inclusiv 631 km de drumuri expres, 2011 km de drumuri republicane și 3350 km de drumuri regionale.