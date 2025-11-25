Victor Orban urmează să aibă o întâlnire cu Vladimir Putin, pe fondul discuțiilor despre războiul din Ucraina

Prim-ministrul ungar Victor Orban va călători vineri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse guvernamentale implicate în pregătirea deplasării, transmite Euronews.com, citând publicația VSquare. În weekend, liderul de la Budapesta a îndemnat Uniunea Europeană să sprijine planul de pace propus de SUA și să se angajeze în discuții directe cu Rusia.

Informațiile despre călătoria preconizată a lui Victor Orban provin de la surse guvernamentale ungare implicate în pregătirea deplasării, conform publicației europene de investigații VSquare.

Guvernul Ungariei încă nu a confirmat vizita, Budapesta spunând că va informa publicul cu privire la programul lui Victor Orban în timp util.

Agenda întâlnirii încă nu este cunoscută. Victor Orban a menținut relațiile cu Vladimir Putin și după izbucnirea războiului din Ucraina, iar cei doi lideri au ținut legătura constant, întâlnindu-se personal de trei ori de la începutul invaziei pe scară largă pe care a lansat-o Moscova asupra statului vecin în februarie 2022.

Apelul lui Victor Orban către UE

Premierul Ungariei a afirmat în mai multe rânduri că își dorește o încetare imediată a focului în Ucraina și discuții de pace pentru încheierea războiului. În weekend, el a îndemnat Uniunea Europeană să sprijine eforturile americane de pace și să se angajeze în discuții directe cu Rusia.

„Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a președintelui Statelor Unite”, a declarat Viktor Orban într-o scrisoare trimisă sâmbătă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Pe lângă sprijinirea președintelui SUA, trebuie să lansăm, fără întârziere, negocieri diplomatice autonome și directe cu Rusia”, a adăugat liderul ungar.

Ungaria importă cantități mari de petrol și gaze rusești, iar în timpul unei vizite la Washington în noiembrie Victor Orban a obținut exceptarea de la tarifele secundare care vizează cele două mari companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil.