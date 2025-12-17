Noi demisii și numiri. Directori și secretari de stat, aprobați de Guvern

Mai multe demisii și numiri au fost aprobate miercuri, 17 decembrie, în cadrul ședinței Guvernului. Astfel, Inspectoratului Național pentru Supravegherea Tehnică (INST) și Inspectoratul pentru Protecția Mediului au noi directori, iar Ministerul Mediului și al Culturii noi secretari de stat.

Astfel, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că Ion Moraru a fost eliberat din funcția șef al INST din data de 18 decembrie în baza cererii de demisie. Acesta a ocupat funcția de șef al INST din 11 noiembrie 2021.

Vladimir Bolea a declarat că „situația din segmentul de construcții are nevoie de o nouă abordare, iar respectarea legii trebuie să fie angajamentul numărul unu al tuturor celor care muncesc, fie de partea autorităților, fie de partea antreprenorilor”.

Astfel, Sergiu Chircu a fost numit în funcția de director după ce a fost suspendat din funcția de șef adjunct al INST din 19 decembrie, pe perioada numirii într-o funcție de demnitate publică.

Ion Moraru Sursa: Sergiu Chircu/Arhivă personală

Totodată, miniștrii au aprobat eliberare lui Dorin Poverjuc din funcția de director al Agenției de Mediu din 5 ianuarie 2026 în baza cererii de demisie. Astfel, Poverjuc va ocupa funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului din 6 ianuarie.

De asemenea, Victoria Gratii a fost numită în funcția de secretară de stat a Ministerului Mediului începând cu 18 decembrie 2025.

„Victoria Gratii are o experiență vastă în domeniul mediului, avansând în carieră în cadrul ministerului mediului până la poziția de șefă de direcție remarcându-se ca unul dintre cei mai performanți șefi de direcție”, a declarat ministrul Gheorghe Hajder.

Sursa: Facebook

Ministrul Culturii Cristian Jardan a declarat că Vladimir Vornic a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii în baza cererii de demisie. Astfel, Corneliu Cirimpei va ocupa funcția de secretar de stat al Ministerului din 18 decembrie 2025.

„Corneliu Cirimpei are o vastă experiență în sectorul societății civile, dar a activat și în sectorul public. Din martie până în noiembrie 2025 a fost secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. În cadrul Ministerului Culturii va fi responsabil de domeniul patrimoniului cultural”, susține ministrul

Vladimir Vornic. Sursa: Ministerul Culturii Corneliu Cirimpei. Sursa: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Totodată, Andrei Briceag va fi eliberat din funcția de agent guvernamental din 29 decembrie în baza cererii de demisie.

Acesta Andrei Briceag a activat în această funcția din mai 2025 și a fost responsabil de reprezentarea R. Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Sursa: wordpress.com

Aliona Castraveț, șefa direcției controlului utilizării și plasării pe piață a produselor de uz fito-sanitar și a fertilizanților în cadrul Agenției pentru Siguranța Alimentelor va asigura interimatul funcției de director general adjunct în domeniul fitosanitar al ANSA din 18 decembrie.

Sursa: pas2025.md

Iar Ștefan Crigan va ocupa funcția de director general adjunct al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru din 9 ianuarie 2026.