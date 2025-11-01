Ucraina va transmite partenerilor datele tuturor copiilor răpiți de Rusia. Lista respectivă va fi pe masa tuturor liderilor. Despre aceasta informează RBK-Ucraina cu referire la adresarea președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski. Potrivit acestuia, serviciul de informații externe a îndeplinit sarcina de a găsi adrese specifice și clare ale locurilor unde se află copiii ucraineni care au fost răpiți de Rusia, scrie www.lyberti.com.

„Este o problemă sensibilă, multă muncă diplomatică se desfășoară în liniște, iar pentru a zădărnici orice încercare a Rusiei de a spune că ei chipurile nu știu nimic despre acești copilași ai noștri, lucrăm în așa fel încât să oferim și adrese. Prima astfel de listă – cu mai mult de 300 de nume, prenume și adrese ale copiilor răpiți – va fi pe masa tuturor liderilor care ne ajută”, a menționat Președintele.

Anterior, Împuternicitul Radei Supreme pentru drepturile omului, Dmytro Lubineț, a declarat că de la începutul războiului la scară largă, Rusia a deportat peste 19,5 mii de copii din Ucraina.

În același timp, potrivit Președintelui Volodymyr Zelenski, Ucraina a reușit să returneze 1625 de copii din Rusia. Acest lucru a fost posibil datorită inițiativei Bring Kids Back UA.

Ucraina cere, de asemenea, partenerilor să ajute la returnarea tuturor copiilor răpiți.

Răpirea și deportarea forțată a copiilor sunt calificate drept crime de război, în conformitate cu statutul Curții Penale Internaționale (CPI). Aceste acțiuni sunt considerate genocid, dacă scopul răpirii și deportărilor este eradicarea unui anumit grup etnic, rasial sau religios.