15 ani de detenție pentru un bărbat din Chișinău pentru tentivă de omor

Un bărbat de 44 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis pentru tentativă de omor, anunță luni, 20 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Conform PG, la această condamnarea s-a adăugat parțial o pedeapsă anterioară pentru o infracțiune legată de droguri, neexecutată integral.

De asemenea, instanța a dispus și aplicarea unei pedepse complementare – privarea dreptului de a ocupa funcții sau de a desfășura activități privind administrarea și gestionarea drogurilor, substanțelor similare sau medicamentelor cu efect puternic, pentru o perioadă de 3 ani.

„Incidentul a avut loc pe 30 aprilie 2024, în jurul orei 18:00, pe strada Ismail din municipiul Chișinău, unde între inculpat și victimă, locuitori ai aceleiași zone, a izbucnit un conflict spontan. Acesta a fost generat de deteriorarea interfonului cu un ciocan de către victimă, aflată sub influența alcoolului și care l-a provocat verbal pe inculpat. În urma conflictului, inculpatul a alergat din urma victimei, a scos din buzunar o armă și a tras un glonț în regiunea toracică a acesteia, provocându-i vătămări corporale grave. După incident, inculpatul a predat arma poliției și și-a exprimat regretul pentru faptele comise”, a precizat PG.

Totuși, în instanță, inculpatul și-a recunoscut parțial vina declarând că a dorit doar să sperie victima, nu și să o omoare.