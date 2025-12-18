101 copii cu dizabilități așteaptă un „Moș Crăciun” din Parlament

Deputații din Parlamentul R. Moldova au fost invitați să devină „Moși Crăciun” pentru 101 de copii cu dizabilități severe din întreaga țară. Inițiativa aparține deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ludmila Adamciuc, care a oferit deputaților câte o scrisoare pregătită de copii împreună cu părinții sau îngrijitorii lor, în care aceștia au transmis ce își doresc de sărbători.

„Indiferent de partidul politic din care facem parte, există momente în care este important să facem abstracție de diferențele dintre noi și să ne amintim de ceva care ne unește și anume responsabilitatea față de oameni. În perioada sărbătorilor de iarnă, vorbim foarte mult despre generozitate și propun să transformăm această dorință de a dărui într-un gest comun și să creăm o tradiție care să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de noi. 101 copii cu dizabilități severe din întreaga țară au fost invitați să creeze o scrisoare pentru Moș Crăciun, împreună cu părinții și îngrijitorii lor. Iar noi, fiecare deputat, avem posibilitatea să luăm câte o scrisoare și să îndeplinim această dorință în mod voluntar”, a spus Ludmila Adamciuc, deputată PAS.

Radu Marian, deputat PAS, de exemplu, a menționat că a primit o scrisoare „de la Evelina din Fundul Galbenei, Hîncești. Până săptămâna viitoare, voi cumpăra niște cadouri frumoase pentru mica Evelina”.

Sursa: facebook / Radu Marian

Angela Munteanu Pojoga, deputată PAS, a primit o scrisoare pentru un copil din raionul Călărași.