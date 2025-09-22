Trenul Literaturii și „Literatura la Castel” – experiențe unice în Săptămâna FILIT Chișinău

Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc special: Castel MIMI. Trenul Literaturii pornește din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00. Pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic.

Destinația finală a călătoriei este Castel MIMI unde se va desfășura evenimentul „Literatura la Castel”. Acesta aduce în prim-plan invitați internaționali cu o vastă experiență în câmpul cultural contemporan: Arevik Ashkharoyan (Armenia), Lorina Bălteanu (Republica Moldova), Andrei Kurkov (Ucraina), Gaga Lomidze (Georgia), Piotr Pogorzelski (Polonia). Discuția, cu tema „Chișinău – locul perfect de întâlnire dintre Est și Vest”, începe la ora 16:30 și va fi moderată de scriitorul Radu Vancu. Dialogul va explora dinamica literaturii contemporane, multilingvismul și provocările managementului cultural.

De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura de muzică bună și gastronomie, într-un concept unitar susținut de EUNIC Global și EUNIC Moldova. Totul gratuit pentru cei care vor alege să-și petreacă seara la Castel MIMI.

La ora 20:00 ne vom îmbarca din Gara Bulboaca spre Chișinău, bucurându-ne în continuare de această aventură culturală autentică.

Călătoria cu Trenul Literaturii și participarea la programul „Literatura la Castel” sunt gratuite, cu înregistrare prealabilă aici și aici.

Începe săptămâna FILIT Chișinău 2025

Ambele evenimente fac parte din programul FILIT Chișinău 2025 care începe oficial pe 25 septembrie, la Teatrul fără Nume.

Programul complet FILIT Chișinău 2025 este publicat pe site-ul chill.md și cuprinde o serie vastă de activități pentru diferite categorii de vârstă și pentru profesioniștii din diferite domenii conexe literaturii. Activități pentru copii, întâlniri cu scriitori din zeci de țări ale lumii, laboratoare literare organizate în liceele din R. Moldova, dezbateri literare, ateliere pentru jurnaliști – participarea la toate evenimentele din cadrul festivalului este gratuită cu înregistrare prealabilă pe site-ul chill.md

FILIT Chișinău este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Innovate Moldova, Biroul de Cooperare al Elveției, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și susținut de EUNIC Moldova, Ambasada Austriei la Chișinău, Goethe-Institut, Cambridge English Authorised Exam Centre – Alianța Franceză din Moldova, Ambasada Italiei la Chișinău, Institutul Cultural Danez, Ambasada Suediei, Ambasada Norvegiei, Institutul Polonez, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău.