TIFF Chișinău 2025 – o ediție care a cucerit publicul din Republica Moldova. Peste trei mii de persoane au participat la eveniment 

Chișinău a fost gazda unei noi ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania – TIFF Chișinău, în perioada 25-27 iulie. Evenimentul, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, a propus publicului un program important, care a inclus proiecții de filme românești, evenimente speciale și întâlniri cu cineaști și actori de peste Prut. Peste trei mii de spectatori s-au bucurat de festival, ajuns la cea de-a cincea ediție.

„Sprijinim cultura română în toate formele ei de expresie dincolo de Prut. Filmul este o formă de dialog care apropie, inspiră și dă glas identității noastre comune. Prin finanțarea TIFF Chișinău, ne dorim ca publicul din Republica Moldova să fie cât mai conectat la cultura și valorile românești. TIFF Chișinău este o punte vie între publicul din Republica Moldova și cinematografia românească actuală – o întâlnire necesară și firească”, a transmis Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

„Ca în fiecare an ne-am dorit să venim cu un program echilibrat, cu titluri puternice, premiate, foarte bine primite în România și în marile festivaluri internaționale, și să încurajăm dialogul dintre spectatori și cineaști”, a menționat Alexandra Boghiu, managera TIFF Chișinău 2025.



„Mă bucur foarte mult că se întâmplă aceste lucruri la Chișinău. Îmi doresc mult să ajungem la performanța TIFF-ului de la Cluj, cu foarte mulți spectatori, tineri în special, pentru că ei vor veni și mâine, și poimâine la film”, a declarat Valentina Iusuphodjaev, directoare CNC Moldova.

„TIFF reprezintă o oportunitate pentru noi toți de a viziona cele mai importante proiecte cinematografice din România, dar și de a facilita această comunicare între cineaștii din Republica Moldova și România. Sper că prin această platformă vom crea parteneriate și proiecte importante pentru cinematografia națională”, a precizat Andrei Chistol, Secretar de stat la Ministerul Culturii.

Evenimentul a fost deschis cu proiecția filmului „Trei km până la capătul lumii”, în regia lui Emanuel Pârvu, care a fost selecționat la Festivalul de la Cannes. Producția spune povestea lui Adi, un adolescent de 17 ani, care, în urma unui atac homofob, își vede lumea prăbușindu-se.

„Sper ca filmul pe care l-am realizat să-i pună pe gânduri pe oameni, asta de fapt aștept de la fiecare film. Nu prea am răspunsuri la multe lucruri, în schimb am multe întrebări, și întrebările astea am încercat să le pun cumva pe ecran, astfel încât să transfer o parte din ele la spectatori”, afirmă regizorul Emanuel Pârvu.

„Îmi doresc ca munca pe care am depus-o noi în acest film să se reflecte cumva în spectatorul din Moldova. Noi am încercat să prezentăm un fel de traseu pe care îl parcurg personajele și, de fapt, asta e ceea ce i se întâmplă fiecăruia dintre noi”, a spus actorul Valeriu Andriuță.

La Chișinău au mai fost prezenți regizorii Alexandru Mavrodineanu, Radu Mocanu, actorii Emilia Dobrin, Mihai Călin, Daniel Popa, Ciprian Chiricheș, Mircea Puiu Lăscuș, și producătoarele Miruna Berescu și Monica Lăzurean-Gorgan. Spectatorii au avut ocazia să participe la discuții cu aceștia, iar tinerii pasionați de cinema au participat la două workshopuri susținute de Bogdan Mureșanu, unul dintre cei mai apreciați regizori români ai momentului și cunoscutul actor român Adrian Titieni.



„Festivalul mi se pare foarte bine organizat, așa că bucuria se conturează de la clipă la clipă. Mă impresionează ce am găsit aici în Moldova. Am fost de câteva ori la Chișinău și mi se pare o evoluție fantastică din punct de vedere al cinematografiei”, a menționat Adrian Titieni, actor.

„Eu cred că este foarte important să aducem cele mai solide filme de la TIFF România aici la Chișinău, e o dinamică care trebuie ținută între țări, între spectatori. Publicul este foarte curios și foarte deschis la filme noi, filme care au circulat internațional”, a precizat Monica Lăzurean-Gorgan, producatoare de film.

Festivalul Internațional de Film Transilvania – TIFF Chișinău este un proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), cu sprijinul financiar a Centrului Național al Cinematografiei Moldova, în parteneriat cu 609 FILM, YOUBESC și FILM.MD.

