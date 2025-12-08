Ambasada Drepturilor Omului a devenit parte din Rețeaua Europeană a Organizațiilor care dezvoltă Ghidul privind Drepturile Omului

Rețeaua de organizații care dezvoltă Ghidul privind Drepturile Omului a fost creată în 2012 de Societatea Baltică pentru Drepturile Omului (Baltic Human Rights Society, BHRS) din Riga. De la început, a fost o inițiativă baltică, deoarece Ghidul privind Drepturile Omului a fost lansat pentru prima dată în Letonia, apoi în Estonia și Lituania. Ghidul privind Drepturile Omului a devenit o platformă europeană odată cu lansarea sa în Bulgaria, apoi în Slovenia și Slovacia, iar în 2023, în Franța și Croația.

În același timp, Ghidul privind Drepturile Omului a fost lansat și în țările Parteneriatului Estic European – Georgia, Moldova și Ucraina – iar în 2025, Ghidul privind Drepturile Omului a fost lansat oficial în Armenia. Așadar, acum, Ghidul privind Drepturile Omului este prezent în 12 țări și este utilizat ca platformă europeană pentru educație și cooperare în domeniul drepturilor omului și educației civice la nivel mondial.

Țările dezvoltă în continuare resursele privind drepturile omului în propriile versiuni ale Ghidului, adaptând noi tematici, drepturi și teste care sunt cele mai relevante pentru contextele lor naționale. Ghidul privind Drepturile Omului se bazează pe ideea că fiecare persoană are dreptul să își cunoască drepturile. Misiunea partenerilor este de a oferi ghiduri multilingve, ușor de utilizat, adaptate specificului țării, care să promoveze înțelegerea și responsabilitatea pentru drepturile omului, să încurajeze participarea civică și să consolideze buna guvernare și respectul pentru statul de drept.

De exemplu, Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova a fost lansat oficial pe Platforma europeană pentru educația în domeniul drepturilor omului în noiembrie 2023, și a devenit disponibil publicului larg pe platforma online – humanrightsguide.md – în limba română, rusă și engleză. În timpul celor două faze de lucru asupra Ghidului privind Drepturile Omului pentru Moldova, echipa Ambasadei Drepturilor Omului a prezentat cele zece subiecte ale Ghidului, elaborat și adaptat pentru Moldova, care acoperă următoarele aspecte: • Ce reprezintă drepturile omului? | • Instituțiile privind drepturile omului | • Organizații care vă pot ajuta | • Instanțe de judecată și proces echitabil | • Penitenciare | • Discriminare | • Familia | • Restrângerile drepturilor omului | • Reținerea și arestul preventiv | • Participarea сivică. Ghidul conține, de asemenea, douăzeci de drepturi și mai multe teste tematice pentru verificarea cunoștințelor despre drepturile omului.

Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova a fost elaborat în cadrul proiectelor „Educația incluzivă pentru drepturile omului – o poartă către buna guvernare și participarea civică” și „Ghidul privind drepturile omului – educația în domeniul drepturilor omului pentru consolidarea respectării statului de drept și a valorilor democratice”, finanțat în cadrul programului Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Letonia „Proiecte de cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională”. Partenerii Ghidului privind Drepturile Omului pentru Moldova sunt Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova (Ombudsman) și Consiliul pentru Egalitate din Republica Moldova.

Activitatea echipei Ambasadei Drepturilor Omului privind elaborarea Ghidului va continua în cadrul noului proiect – „Educația pentru Drepturile Omului – un instrument pentru combaterea dezinformării și protejarea libertății de exprimare în Moldova”, pe care îl implementăm din iunie anului curent în cooperare cu Societatea Baltică pentru Drepturile Omului (BHRS), cu sprijinul Fondului Lituanian de Cooperare pentru Dezvoltare și Ajutor Umanitar.

Între timp, locuitorii Republicii Moldova, și altor țări, precum și reprezentanții diasporei, pot studia drepturile omului pe platforma Ghidului în limba cea mai convenabilă pentru ei, ținând cont de specificul țării care îi interesează:

Armenia – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: am, en

Bulgaria – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: bg, en

Croația – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: hr, en

Estonia – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: ee, ru, en

Franța – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: fr, en

Georgia – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: ge, ru, en

Letonia – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: lv, ru, en

Lituania – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: lt, ru, en

Moldova – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: ro, ru, en

Slovacia – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: sk, en

Slovenia – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: si, en

Ucraina – Ghidul privind Drepturile Omului în limbile: ua, en

În prezent Rețeaua Europeană a organizațiilor care dezvoltă Ghidul privind Drepturile Omului s-a extins pentru a include țări de pe întreg continentul. În 2025, a fost creat un site web unificat – humanrightsguide.org – pentru Rețeaua Europeană a organizațiilor care dezvoltă Ghidul privind Drepturile Omului, care în acest an a primit 11 noi țări membre: Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Olanda, Ungaria, și Uzbekistan.

În prezent, Rețeaua reunește următoarele organizații:

Această etapă nouă importantă în viața Rețelei de organizații care elaborează Ghidul privind Drepturile Omului va contribui și în continuare la eforturile colective de a asigura dezvoltarea Platformei europene pentru educație și cooperare în domeniul drepturilor omului și educației civice și creșterea accesibilității cunoștințelor despre drepturile omului.

Cu ajutorul acestui Ghid, Rețeaua Europeană a Organizațiilor dezvoltătoare ale Ghidului privind Drepturile Omului își propune să ajungă la trei publicuri țintă principale:

Publicul larg – persoane care se confruntă direct sau indirect cu drepturile omului în viața lor de zi cu zi, în calitate de titulari de drepturi;

Grupuri profesionale – profesioniști din sectorul public, profesioniști din domeniul afacerilor și guvernanței corporative care lucrează direct sau indirect cu drepturile omului în activitățile lor profesionale în calitate de garanți ai drepturilor, precum și avocați și juriști, asistenți sociali, jurnaliști și experți media care aplică în mod regulat drepturile omului în activitățile lor profesionale, apărători ai drepturilor omului și reprezentanți ai ONG-urilor care lucrează cu cetățenii;

Profesori și studenți – oricine lucrează cu drepturile omului și participarea civică în instituțiile de învățământ.

Scopul Rețelei și al partenerilor săi este de a dezvolta, promova și extinde accesibilitatea platformei Ghidului privind Drepturile Omului în Europa și nu doar, prin interacțiune și colaborare între organizațiile pentru drepturile omului și alte organizații ale societății civile, precum și instituții educaționale și guvernamentale. Partenerii Rețelei se străduiesc să facă din Ghidul privind Drepturile Omului o resursă fiabilă și cuprinzătoare care să asigure acces egal la educație în domeniul drepturilor omului.

Indiferent dacă suntem cetățeni/locuitori care dorim să ne înțelegem mai bine drepturile sau profesioniști din domeniul juridic care căutăm o platformă utilă și eficientă, cu informații și resurse veridice care vor aduce beneficii atât publicului larg, cât și grupurilor profesionale care lucrează în domeniul drepturilor omului, Ghidul privind Drepturile Omului este aici pentru a ne ajuta!