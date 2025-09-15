„Acasă la Rădăcini. La Zestrea Nordului” – satul Pelinia a demonstrat cum Ziua Băștinașului devine un proces comunitar de reconectare dintre cei de acasă și cei plecați peste hotare 

În data de 27 august 2025, satul Pelinia din raionul Drochia a devenit epicentrul unei sărbători pline de emoție, dor și dragoste de satul natal – Ziua Băștinașilor de Acasă și din Diasporă, organizată sub genericul „Acasă la Rădăcini. La Zestrea Nordului”. Aproximativ 450 de participanți – localnici, băștinași reveniți din străinătate, meșteri populari, producători locali și artiști – au transformat scena de vară a Casei de Cultură într-un loc al reîntâlnirii, al lacrimilor de bucurie și al îmbrățișărilor de dor. Cântecul, dansul și cuvântul s-au împletit cu emoțiile revederii băștinașilor de pretutindeni, iar timpul părea că s-a oprit pentru a lăsa loc poveștilor de acasă.

„A fost o sărbătoare deosebită, cum Pelinia nu a mai trăit vreodată. Totul a fost organizat impecabil, cu mult suflet și emoție. Ne-am bucurat din inimă să revedem atâția oameni dragi și să descoperim o nouă înfățișare a satului, prin proiectele frumoase care prind viață aici”, a mărturisit Dana Ursachila, una dintre băștinașele revenite acasă din Statele Unite ale Americii.

Manifestarea a fost realizată în baza noii metodologii a Alianței Asociațiilor de Băștinași din Moldova (AABM) al cărei membră este și Asociația de băștinași din Pelinia, care schimbă esențial modul de celebrare a Zilei Băștinașilor de Acasă și din Diasporă. Dacă anterior aceasta era marcată doar printr-o zi festivă, acum ea devine un proces comunitar desfășurat pe parcursul mai multor luni, cu o suită de evenimente și activități culturale, educaționale și comunitare, menite să reaprindă legătura dintre „acasă” și „departe”, dintre cei rămași și cei plecați și să aducă laolaltă oameni, idei, planuri de acțiuni și speranțe, într-un efort comun pentru dezvoltarea locală.

Astfel, împreună construim lucrurile mult mai durabil pentru a repartiza rolurile AdB și APL în domeniul „Diasporă.Migrație.Dezvoltare” la nivel local; creștem echipele locale, inclusiv prin implicarea activă a băștinașilor din țară și Diaspora; creăm sinergii dintre actorii locali cu băștinașii din Diasporă; dezvoltăm planuri de lucru prin implicarea oamenilor de acasă și Diasporă și organizăm evenimente cu impact.

Cum am făcut asta la ediția Zilelor Băștinașilor de Acasă și din Diasporă 2025?

Am început să conlucrăm eficient cu seniori, tineri voluntari din comunitate și băștinași din diaspora pentru a planifica și implementa atât evenimentul, cât și alte activități la nivel local.

Un exemplu elocvent a fost tabăra „AcasăCamp” ediția 2025, desfășurată la sfârșitul lunii iulie, unde 14 copii reveniți din Diasporă și 20 de copii din localitate au descoperit împreună tradițiile și obiceiurile satului. În fiecare zi, la Muzeul Ținutului Natal, copiii au învățat obiceiurile străbune, au pregătit bucate europene, au ascultat povești spuse de bunici și au înțeles că „rădăcinile nu se taie niciodată”. Tabăra a devenit o punte între generații și între lumi, un schimb cultural și emoțional ce a adus acasă aroma copilăriei.

Ziua de 27 august a adus punctul culminant: târguri de meșteșuguri și produse locale, spectacole folclorice susținute de ansamblurile din sat și recitaluri de excepție ale artiștilor Gabriel Nebunu și Adriana Ochișanu. Momentul cel mai emoționant a fost oferirea a 27 de cămăși naționale copiilor născuți în 2025 în Pelinia – un simbol al continuității, al identității și al iubirii de neam.

Un accent deosebit a fost pus pe băștinașii reveniți din Diasporă. Trei băștinașe, revenite din America și Italia, împreună cu familiile lor, au împărtășit cu emoție experiența reîntoarcerii acasă – bucuria de a fi din nou alături de familie, dar și provocările adaptării la noile realități. Ele au vorbit deschis despre cât de important este sprijinul comunității și al autorităților publice locale pentru ca reintegrarea să fie mai ușoară și pentru ca dorul de casă să se transforme în puterea de a construi viitorul aici, în Pelinia.

Evenimentul a fost susținut financiar de Ministerul Culturii, prin Programul Național „Acces la Cultură”, și organizat de Asociația de Băștinași din Pelinia, în parteneriat cu autoritățile publice locale și voluntarii comunității.

Prin aplicarea noii metodologii a Alianței AdB, Pelinia a arătat că Ziua Băștinașului nu este doar o sărbătoare, ci un proces de reconectare strategică și afectivă între cei de acasă și cei din Diasporă prin crearea unor echipe sustenabile care să promoveze și să contribuie la dezvoltarea locală durabilă. Este dovada că, oricât de departe ar fi plecat cineva, dorul îi va purta mereu înapoi, iar chemarea satului rămâne aceeași: „Acasă la rădăcini – Acasă la Pelinia.”

Autoare: Ludmila Țurcanu, directoare executivă, Asociația de Băștinași din Pelinia