OrheiLeaks: Persoanele publice din telefonul liderului protestelor Partidului Șor 

Din funcția de președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, actualul lider al protestelor antiguvernamentale ale Partidului Șor, a discutat cu mai multe persoane publice sau care dețin funcții publice: de la foști sau actuali șefi ai unor instituții de stat până la angajați ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Ministerului Afacerilor Interne. Unii dintre ei sunt cunoscuți în spațiul public ca având alte viziuni politice decât cele ale partidului pe care Țurcanu îl reprezintă.

În această ediție publicăm prima parte a acestor discuții care vizează strict interesul public.

Citiți aici prima parte a investigației: #OrheiLeaks: Informațiile de interes public din telefonul liderului protestelor Partidului Șor. Cum au ajuns la noi și ce am făcut cu ele.

A doua parte a investigației o puteți găsi aici: #OrheiLeaks: „Colacii” și „benzina” care te motivează să-ți „îndeplinești calitativ sarcinile”

A treia parte a investigației: #OrheiLeaks: Structura (Setka) Partidului Șor: „mahaliste”, „patratiste”, „call center”, „curatori” sau „organizația trupelor de pe canapea”

Publicitate

Publicitate

Discuțiile cu Oleg Cernei. Consilierul raional îi cerea sprijin pentru a mediatiza declarația prin care 68 de membri ai PAS părăsesc partidul

Oleg Cernei este fost membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și consilier raional în Sîngerei, ajuns pe listele acestei formațiuni. În luna aprilie 2022, el a fost exclus din partid, după mai multe neînțelegeri și acuzații lansate. În mai 2022, Cernei anunța că lansează o mișcare civică care se va numi Platforma Acțiune Socială, cu aceeași abreviere ca a PAS, care va susține în totalitate acțiunile președintei Maia Sandu.

În perioada când se distanța de PAS, Cernei avea o comunicare activă cu Dinu Țurcanu. Într-o discuție purtată de cei doi pe messenger, Oleg Cernei i-a trimis lui Dinu Țurcanu textul declarației prin care se anunța că 68 de membri ai partidului de la guvernare ar părăsi PAS. Într-un alt mesaj, Cernei îl întreabă pe Țurcanu dacă acesta poate ajuta cu răspândirea acestei declarații la posturile tv afiliate Partidului Șor. Cei doi au mai discutat și despre faptul că „pe dreapta” nu există alternative politice.

Oleg Cernei, consilier raional în r. Sîngerei. Foto: Facebook

Între timp, cei doi au avut mai multe discuții telefonice și pe aplicația de mesagerie WhatsApp, iar la 26 iulie curent, Țurcanu a împărțit cu Cernei o solicitare adresată ministrului Finanțelor, Dumitru Budianschi, în care președintele r. Orhei solicita, din numele Consiliului raional Orhei, alocarea a 4,1 milioane de lei pentru achitarea gazelor naturale/energie termică pentru instituțiile de învățământ din raion. „Mersi mult”, i-a răspuns Cernei.

Cernei: „Eu condamn acest fugar care a furat miliardul, inclusiv pe Dinu Țurcanu”

Oleg Cernei: Și eu sunt pe acolo? Ei hai, voi deja visați. Eu nu doar lui Dinu Țurcanu i-am trimis (declarația -n.r.), dar la mai multă lume. Care e problema? Da, așa, eu am apelat la mai multe (televiziuni – n.r.). Care e problema? Întrebați-l pe Dinu ce relație am eu cu el.

Reporter ZdG: Eu vă întreb pe d-voastră.

Oleg Cernei: Eu nu am reușit să spun o frază că dumneata deja asociezi, interpretezi. Acestea se numesc prejudecăți și stereotipuri, când vă bazați pe niște informații și deja vă faceți concluzii pripite. Eu deja îmi dau seama în ce direcție veți duce discuția. Eu cu Dinu Țurcanu mă cunosc din anii de studenție. El era la PPCD, eu eram la Liga Studenților din Moldova. Nici habar nu aveam că Dinu Țurcanu o să ajungă la Șor. În 92 -95 eu am fost președintele Ligii Studenților din Moldova și am luptat pentru limba și istoria românilor. Dinu Țurcanu era la PPCD, la Frontul Popular al lui Iurie Roșca, care tot promova limba română și istoria românilor. De acolo eu mă cunosc cu Dinu Țurcanu. Am o relație… Ne cunoaștem din acea perioadă și am comunicat toată această perioadă. Nu am nicio treabă cu gândurile meschine ale d-voastră, care vreți să-mi incriminați niște mizerii. Da, eu am transmis lui Dinu. Am o comunicare cu el, dar eu îl condamn pe hoțul de Șor și îl condamn și pe Dinu. Nu insista în prostie și îmi impune ce să răspund eu. Șor este un hoț ordinar și Dinu Țurcanu la fel. Eu l-am condamnat permanent pentru faptul că susține acest fugar. Relația mea cu Dinu v-am explicat-o foarte românește. Dacă nu înțelegeți limba română, îmi pare rău. Mă cunosc din timpul grevelor studențești.

Reporter ZdG: Eu v-am întrebat de ce ați solicitat să fie mediatizată acea declarație la televiziunile afiliate Partidului Șor.

Oleg Cernei: Eu am difuzat acea declarație la mai multe persoane, respectiv la domnul Dinu. Eu nu văd nicio crimă în asta. Care este problema?

Reporter ZdG: De ce ați solicitat mediatizarea declarației?

Oleg Cernei: Stimată doamnă, te rog frumos, nu insista în prostie. Eu am transmis lui Dinu Țurcanu acea informație. Care e problema. Vreți să mă asociați cu Șor? Nu mă întreba mizerii. Stai în banca dumitale și nu mă întreba mizerii. Eu încă o dată repet și te rog să publici asta. Eu condamn acest fugar. Vrei să-mi incriminezi că dacă am transmis lui Dinu Țurcanu… Nu insista în prostie. Eu știu tupeismul dumitale care vrei să-mi incriminezi asocierea mea cu Șor. Eu condamn acest fugar care a furat miliardul, inclusiv pe Dinu Țurcanu. La revedere.

Discuții cu Vlad Bilețchi și live-uri de la protestele Partidului Șor: „I-am trimis video și l-am telefonat să-i spun că am rămas șocat de impact”

Captură din conversația lui Vlad Bilețchi cu Dinu Țurcanu

Tot în telefonul președintelui raionului Orhei am găsit un chat și cu unionistul declarat Vlad Bilețchi, fostul președinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). La 25 iulie 2022, Bilețchi îi scrie lui Țurcanu, pe aplicația de mesagerie WhatsApp, „Bună ziua :)”. Ulterior, Țurcanu îl telefonează, iar peste câteva ore Bilețchi îi transmite un clip video, realizat live în timpul protestului organizat de Partidul Șor, la 22 iulie, în fața Procuraturii Generale. În video Bilețchi se plimbă printre oameni și îi întreabă de ce protestează. Tot el îndeamna oamenii să protesteze la Parlament, pentru că, spune – „trebuie să schimbăm guvernarea asta”.

„Cred că vocea lor (protestatarilor – n.r.) trebuie să fie auzită. Cu cât va fi mai mare prăpastia dintre noi și dintre ei, dacă nu vom auzi lozincile lor, sloganele și ceea ce îi deranjează, noi nu vom rezolva, pentru ei, problemele. Vreau să vă spun că aici sunt foarte mulți. Acest lucru este îngrijorător. Dacă vreți să fiți răutăcioși și să vă bateți joc și să spuneți că ei nu știu pentru ce au ieșit și că sunt plătiți, puteți să o faceți. Doar că asta nu v-a schimba nimic, pentru că ei sunt mulți și au drept de vot, și ei sunt nemulțumiți”, a comentat Bilețchi în video.

Ulterior, el se întâlnește cu Țurcanu. „Vă salut. Sunteți domnul Dinu de la Orhei, da? Spuneți-mi de ce protestați, care este motivul protestului?”, l-a întrebat Bilețchi pe Țurcanu. În video este filmat și discursul lui Țurcanu de pe pragul Procuraturii Generale.

„Ei au toate șansele să fie viitoarea guvernare a R. Moldova și pe mine asta mă sperie și mă nemulțumește, pentru că PAS ne-a distrus pe toți de pe dreapta, ne-a murdărit, a aruncat cu gunoi în noi”, a comentat Bilețchi. La 2, 3 și 6 august Țurcanu îl telefonează din nou pe Bilețchi, dar apelurile figurează drept ratate. Bilețchi admite însă că a discutat de mai multe ori cu Dinu Țurcanu.

Vlad Bilețchi, fost președinte al AUR. Foto: Facebook

Vlad Bilețchi: Pe Dinu Țurcanu îl cunosc relativ recent, avem un cunoscut comun, care activează în presă și care a fost, pe vremuri, în PPCD-ul lui Iurie Roșca și au făcut parte din noua generație. Respectiv, am făcut cunoștință înainte să cunosc despre activitatea dumnealui politică, pe care eu nu o salut și nu o încurajez, dar acest lucru nu mă împiedică să dau bună ziua și să am un comportament civilizat și respectuos. Da, i-am trimis video și l-am telefonat să-i spun că am rămas șocat de impact. Mi se pare că video luase peste 600 de mii de vizualizări, ceea ce e cam mult pentru spațiul online al R. Moldova pentru un singur protest. În acea perioadă, eu încercam să merg la toate protestele, inclusiv la cele pe care le făceau socialiștii sau comuniștii ca să reflect din prima sursă. Am mai discutat. L-am întrebat care este treaba cu obiectele interzise despre care anunță presa, l-am întrebat, de câteva ori, unde vor fi organizate proteste pentru că nu reușeam să găsesc pe internet. Odată l-am întrebat de ce nu merg să protesteze la Moldova 1, ca să ceară și ei o oră de audiență așa cum se cerea pe vremuri pentru alții care protestau. Nu sunt discuții despre bani, înțelegeri sau aranjamente, nu au de unde să fie. Am vorbit foarte mult și chiar ne-am întâlnit pe subiectul Festivalului Chitarelor. Chiar am mers la festival împreună cu familia. Noi discutăm pe subiecte care țin mai mult de românesc, apartenența la cultură. Pentru mine chiar nu contează că el este la Șor.

Discuții între Ciobanu și Țurcanu: „Eu o să-l traduc și în rusă. Pentru domnul cel mare”

Dinu Țurcanu este cumătru și cu Marin Ciobanu, administrator principal al Zonei Economice Libere „Bălți” în perioada martie 2010 – septembrie 2022, actual director general al Agenției de Investiții, subordonată Guvernului R. Moldova. Cei doi discută inclusiv despre sondajele Partidului Șor, achiziții publice și… Ilan Șor.

La 10 martie 2020, Țurcanu îi scrie lui Marin cum că „cei de la Consiliul Concurenței (CC) au notificat primăria Orhei precum că ea a facilitat agentul economic rezident al ZEL Bălți din Orhei Sumitomo. Fac rost de document și îți dau (vicedirectorul e pe foaie de boală și documentul e la el)”. Abia în iulie 2022 presa a scris că grupul germano-nipon Sumitomo Electric Bordnetze SE a beneficiat de un ajutor ilegal de circa 268 milioane lei de la Primăria municipiului Orhei și întreprinderea municipală Servicii Comunal-Locative Orhei. Compania a contestat decizia CC.

Captură din conversația lui Marin Ciobanu cu Dinu Țurcanu

La 10 februarie 2021, Ciobanu l-a întrebat pe Țurcanu dacă „Șor face coaliție cu PSRM?”. „Marin, nu știu, dar logica spune asta. Dodon e cel care are de pierdut cel mai mult, în caz de anticipate, e o chestiune sociologică asta”, i-a răspuns Țurcanu.

Pe 1 mai 2022, Ciobanu îi scrie: „Se discută prin târg că Spînu Andrei s-a văzut cu Ilan))”. Țurcanu i-a răspuns cu trei emoticoane tăvălindu-se pe jos de râs și cu mesajele: „Ce faci? Mâine vei fi în Căușeni?”.

Într-o altă discuție, din 3 iulie 2022, cei doi discută despre sondaje și cotația Partidului Șor. „Pi#dos stati”, scrie Ciobanu. „Da, dar brat, ca să avem o anumită autonomie ne trebuie măcar 15 la sută. Ideal ar fi +/- 25 de mandate”, i-a răspuns Țurcanu. Sondajul arăta că în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, PSRM ar lua 43 de mandate de deputat, PAS – 37 de mandate, iar Partidul Șor s-ar alege cu 21 de mandate.

Captură din conversația lui Marin Ciobanu cu Dinu Țurcanu

Cei doi au dialogat și pe aplicația de mesagerie Viber. La 3 iunie 2020, Ciobanu se interesează „cum cu drujii. Lămpile”, atașând și un link către o știre în care e scris că Ilan Șor a anunțat despre continuarea lucrărilor de iluminat stradal încă în două sate din raionul Orhei. În aceeași zi Țurcanu îi transmite mesajul: „Cumătru, caroce am vorbit cu băieții. Situația e care am vorbit și la tine. Procedura de achiziții publice și partea financiară la fel de importantă. Toți au conștientizat plus valoarea și vom împinge cât putem. Dar mă tem că va fi prea puțin în raport cu ce ar trebui ca atare. Bl#a ăștia numai ### capul cu protejarea producătorului autohton. Știi tare sunt supărat pe ei, pe acest aspect. Ei puteau real să arate că sunt altfel decât plaja. Dar numai vorbe deocamdată. Oricum, trage tare să iasă ceva. Baftă mare”. Ciobanu îi răspunde cu: „Mulțumesc. Într-un ceas bun”. Pe 19 noiembrie 2020, Țurcanu cere de la Ciobanu „textele amendamentelor”. „Și aici ar fi bine un A4 în rezumat. Eu o să-l traduc și în rusă. Pentru domnul cel mare”, adaugă președintele raionului Orhei.

Ciobanu: „Dinu este colegul meu de clasă”

Pe 21 noiembrie 2020, cei doi discută despre o întâlnire de 30 de minute, la primărie, cu participarea unei „ea”. „Sper să iasă bine. Ea e șustraia. Așa sigur. Prinde repede. Ca sugestie… Știi atunci când Draxlmaier a avut probleme cu aeroportul nostru, ceva nu mergea în timp și tu mi-ai spus să vorbesc cu cei de la aeroport să rezolvăm problema. Apoi eu atunci cu ea am vorbit și ea s-a implicat. Nu știu dacă a rezolvat ceva, dar așa să-i gâdile oleacă la orgoliu, putem să-i mulțumim că s-a implicat”, i-a transmis Țurcanu.

Iar la 27 noiembrie 2020, Țurcanu îi cere sfatul lui Ciobanu privind un proiect cu viermii de mătase la Orhei. „3500 de gospodării de pe raion conectate în acest proces. Este un tip Boris Foca de la camera de Comerț China Moldova. Îl știi: E ok tipul? Eu cred că el știe ceva din acest domeniu așa cum chinezii sunt specialiști aici”, i-a scris președintele raionului Orhei. „Cam vrăjitor el”, i-a răspuns Ciobanu. „Poneal”, a fost replica lui Țurcanu.

Marin Ciobanu, fost administrator principal al Zonei Economice Libere „Bălți”, actual director general al Agenției de Investiții. Foto: Facebook

Marin Ciobanu: Eu comunic cu foarte multă lume. Dinu este colegul meu de clasă. Trebuie să fii informat și dacă mă informez și pe partea cealaltă eu nu văd o problemă. Eu nu i-am susținut financiar și nu am participam cu ei la proteste. Eu mă documentam. Noi trebuia să conlucrăm, pentru că investiția cea mare, Sumitomo, s-a realizat în Orhei. Nu poți să eviți să colaborezi pentru că el e președinte de raion. Noi suntem în situația în care trebuie să avem conlucrare cu toată lumea. Eu puteam să mă întâlnesc cu ei la primărie pe subiecte de lucru. Eu nu fac politică. Noi aducem investiții în țară și trebuie să conlucrăm cu toți. Dacă separi pentru că acolo sunt albaștri sau verzi, nu faci nimic. Nu am fost membru de partid de prin 2010 și dacă luam pălărie albastră sau verde când era PDM sau PLDM nu se mai realiza niciun proiect în țară. De asta și am atras 300 de milioane, pentru că noi conlucrăm cu toți.

Cumătrul Valentin Eșanu: „Ia te rog la control situația și dă-mi un sunet și spune-mi dacă poți”

Valentin Eșanu a ajuns în atenția opiniei publice după ce a organizat mai multe proteste prin care cerea demonopolizarea pieței metalelor. Ulterior el a fost judecat penal și închis, acuzând că în spatele dosarelor sale s-ar fi aflat Vladimir Plahotniuc

Dinu Țurcanu a purtat discuții și cu omul de afaceri Valentin Eșanu, președintele Asociației patronale a metalelor. Din discuțiile dintre cei doi reiese că sunt în relație de cumătrism. În conversațiile purtate de cei doi am găsit o singură discuție personală pe aplicația de mesagerie WhatsApp și anume că „sauna se amână”. În rest, cei doi discută despre Partidul Șor, afaceri cu metale și cum Țurcanu să „i-a la control” obținerea unui certificat de urbanism.

La 17 decembrie 2019, Eșanu îi scrie lui Țurcanu: „Cumătru, roagă presa care ai dat interviu să scoată întrebările la răspunsurile pe care le-am dat eu. Dacă se poate cu 5 secunde înainte de a da întrebările până la răspunsul definitiv, și încă 20 secunde tot. Dacă este posibil mâine dimineață”.

La 26 iulie 2020, Eșanu îi scrie un nume – „Ciorici Iurii – Nisporeni”, iar Țurcanu îi răspunde că „Nu este așa persoană în structura noastră la Nisporeni. Poate el se dă pe lângă noi, dar el nicăieri nu figurează. O să verific la Ungheni”. „Mi s-a spus Nisporeni Ungheni. El se laudă că și mașină i-au dat de la partid”, îi răspunde Eșanu.

La 13 august 2021, Eșanu îi scrie, fără a oferi detalii: „Noi am făcut ieri seara treaba”. La 30 noiembrie 2021, Țurcanu i-a transmis lui Eșanu un discurs de prezentare a unei noi uzine metalurgice. A doua zi, pe 1 decembrie, la Chișinău, a avut loc o prezentare a proiectului de construcție a unei uzine metalurgice în raionul Strășeni. Atunci se anunța că uzina va fi construită de firma „Omnisteel”, la care Valentin Eșanu este co-fondator.

Iar la 15 februarie 2022, Eșanu i-a transmis lui Țurcanu un mesaj audio în care îi cere să „ia la control” situația cu primăria care „de o săptămână trebuia să dea certificat de urbanism”. „Cumătru, salut. Uită-te, te rog, care este situația cu primăria… de la terenul… nu știu cum îl mai cheamă. Duc în eroare. Deja de o săptămână trebuia să fie certificat de urbanism și nu îl primim. Ia te rog la control situația și dă-mi un sunet și spune-mi dacă poți”, îi cere Eșanu.

Valentin Eșanu: Am avut discuții, ne-am sunat din când în când. Nu am negat că îmi este cumătru. Iurii Ciorici este o persoană care ne-a deposedat de bani la un punct de colectare. A luat bani pentru metal, să colecteze în Nisporeni, și a dispărut. Umbla prin Nisporeni și spunea că este de la Partidul Șor și am vrut să verific dacă informația este corectă. Eu am cumpărat un teren în raionul Orhei, avem punct de colectare a metalului. Am depus certificat la primărie, dar primarul nu dorea să ne dea certificat de urbanism. Noi l-am rugat să vadă din ce cauză e așa. Dar el nu s-a implicat. Noi nici nu am primit certificat de urbanism. Noi comunicăm foarte rar.

Dinu Țurcanu către Viorel Melnic: „Eu dacă nu o să am sprijinul d-voastră nici nu mă apuc”

Captură din conversația lui Viorel Melnic cu Dinu Țurcanu

Din telefonul lui Dinu Țurcanu am aflat și că acesta se consultă și își coordonează activitatea în cadrul Consiliului raional Orhei cu Viorel Melnic, care în februarie 2019 a ajuns deputat în Parlamentul de la Chișinău de pe o circumscriptie din regiunea transnistreană și care a recunoscut că a fost interpusul lui Ilan Șor la Unibank, numele lui figurând și în Raportul Kroll, care a investigat furtul miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Melnic a fost anterior director al Serviciului Vamal (2008-2009) și viceministru al Economiei în anul 2006. Ulterior, el a fost și președintele Asociaţiei „Pentru Orhei”, organizaţie care a anunțat că a sponsorizat mai multe proiecte în Orhei, în special în perioada când Ilan Șor era primar.

Melnic și Țurcanu au discuții constante, începând cu decembrie 2019, iar Țurcanu i se adresează lui Melnic cu „domnule Viorel”. „Eu dacă nu o să am sprijinul d-voastră nici nu mă apuc”, i-a scris Țurcanu în iunie 2021, după ce Melnic l-a apostrofat despre amenajarea unui teren de joacă pentru copii în satul Sămănanca, raionul Orhei, trimițându-i și o fotografie. „Opriți h*ineaua asta. Râde raionul. Semnale sunt de la mai mulți primari”, i-a scris Melnic. „Noi la Sămănanca nu am deschis terenul de joacă și nu au de ce râde. Mă miră un pic toată treaba asta. Dacă este o problemă, ea a apărut până a deschide. Bat capul. Ei nu vor să lucreze. Dacă au întrebări să se adreseze concret acolo unde s-a deschis terenul. Ei simt că li s-a luat pâinea de la gură. Și aș fi tare curios cine v-a dat foto fără să vă informeze corect”, i-a răspuns Țurcanu. „Eu documentez treaba asta obiectiv și vin cu o discuție în doi”, i-a transmis Melnic.

Viorel Melnic. Foto: Facebook

Viorel Melnic: Nu știu cum ați înțeles din înscrisurile lui că el coordonează activitatea cu mine. A fost o perioadă când eram consilier al primarului și coordonam obiectele de infrastructură. Ulterior eu m-am detașat de acolo. Noi comunicăm, dar asta nu înseamnă că îi coordonez activitatea. Nici nu mi-aș permite să coordonez activitatea unor aleși locali. Cel puțin, treaba asta nu este etică. Din 2019 cred că au rămas discuții care au rămas așa…ca relații omenești. Ceva nu este în regulă. Îmi este greu să răspund pentru că, de-a lungul timpului, sunt mai multe activități pe care le facem și să desprind acum dintr-un anumit context că exact așa a fost. Nici d-voastră nu o să vă amintiți ce ați făcut acum 2-3 ani. La Sămănanca? Sunteți sigură că de la mine a venit textul acesta frumos? Eu nu prea utilizez acest limbaj, mai ales scris. Verbal, se mai poate, la o stare critică de nervi. Contează limbajul pentru că, odată ce nu-l folosesc, încerc să mă depărtez de faptul că eu am fost autorul acestei fraze în adresa lui. Nu, ceva nu este în regulă. Nici nu țin minte că așa lucrare s-a efectuat în asemenea sat. Eu nu neg apartenența unor discuții cu dumnealui. Am fost acolo prezent oficial și, în mod normal, s-au creat niște relații omenești. Fiind specialist în domeniul economic, ulterior, în mod normal eu îi și consultam. Dar ca să coordonez activitățile lor, nu. Cred că asta este exagerat.

Viorel Jardan: „El încerca cumva să ne poziționeze contra guvernării, dar nu am acceptat acest element”

Captură din conversația lui Viorel Jardan cu Dinu Țurcanu

Iar cu Viorel Jardan, în perioada în care acesta deținea funcția de președinte al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, Dinu Țurcanu s-a consultat de mai multe ori despre proiecte și bani pentru proiecte. La 28 septembrie 2020, Țurcanu i-a transmis lui Jardan să verifice o solicitare adresată ADR Centru. „Sper să fie ok”, scrie Țurcanu. „Sper și eu șef”, i-a răspuns Jardan.

Într-o discuție din 29 martie 2021, Țurcanu îi solicită lui Jardan să discute cu cei de la Cancelaria de Stat, „să ne ajute să formulăm o decizie a Consiliului pentru a da banii pentru proiecte”. „E atâta gălăgie că oricum Cancelaria se va sesiza”, îi scrie Țurcanu. „Eu am formula, depinde de d-voastră dacă nu doriți ceva special. Eu am vorbit cu ei, Iurco tot șef la Cancelaria a fost și a discutat”, i-a răspuns Jardan oferindu-i și câteva detalii despre proiecte ale primăriilor Clisova și Ciocîlteni, din raionul Orhei. Viorel Jardan a lucrat anterior la clubul de fotbal Milsami, patronat de Ilan Șor, iar ulterior a fost consilier raional din partea Partidului Democrat din Moldova, cel care l-a și propulsat în funcția de șef al ADR Centru. Jardan este și rudă cu Petru Jardan, deputat în Parlamentul R. Moldova pe listele Partidului Șor.

Viorel Jardan,fost președinte al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru

Viorel Jardan: Relația cu Dinu Țurcanu este exact ca cea cu toți președinții din cele 13 raioane care erau teritorial în subordinea ADR Centru. Astfel de discuții am avut cu aproximativ toți. Periodic, avem ședința Consiliului regional de dezvoltare Centru și discutam pe absolut toate problemele. Cumva, dumnealui încerca să scoată în evidență elementul că era scos din toate calculele și programele politice centrale. Am avut discuții și nu cred că este ceva ieșit din comun. Am discutat despre proiecte și programe, era o nemulțumire referitor la Ministerul Finanțelor. El încerca cumva să ne poziționeze contra guvernării, dar nu am acceptat acest element. Plus, am avut o invitație la Festivalul Chitarelor. Ultimele discuții au fost în cadrul platformei euroregiunii Siret-Prut-Nistru, unde eu sunt vicepreședinte. Cam atât, nu am avut o altă relație.

Fostul șef al FISM: „Ne cunoaștem de mult timp”

Captură din conversația lui Iurie Chiorescu cu Dinu Țurcanu

Și fostul director al Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (FISM), democratul Iurie Chiorescu, se numără printre persoanele cu funcție de demnitate publică cu care a dialogat Dinu Țurcanu. Chiorescu a deținut portofoliul de director al FISM în perioada martie 2019 – septembrie 2021.

La 21 noiembrie 2019, Iurie Chiorescu îi transmite lui Dinu Țurcanu o știre despre alegerea sa în calitate de președinte de raion. Link-ul este însoțit de mesajul „maladeț, ai noștri rulit”. „Noroc, Iurie. Te sun. Un pic doar”, i-a răspuns Țurcanu. „Șalom”, a replicat Chiorescu.

La 4 august 2020, Chiorescu i-a transmis lui Țurcanu procesul-verbal al unei ședințe a Comitetului de evaluare FISM, în care s-a discutat despre contractarea directă a companiei „Consit Pro” SRL, pentru efectuarea lucrărilor la Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” din mun. Orhei. „Ok. Să înțeleg că a trecut?”, a întrebat Țurcanu. „Numai de dragul Președintelui de Orhei”, i-a răspuns Chiorescu. De cele mai multe ori, Chiorescu îl salută pe Țurcanu cu mesajele „Șalam” și „Șalom brat”. Cei doi au împărțit între ei mai multe bancuri și glume. Iurie Chiorescu a fost deputat PLDM, iar ulterior a aderat la PDM.

Iurie Chiorescu, fost director al Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

Iurie Chiorescu: Când eram director FISM am discutat cu mai multă lume. Cu siguranță, am discutat și cu el. Ne cunoaștem de mult timp. Cu lucrările de la liceu era pe o formulă a Băncii Mondiale, nu era ceva ieșit din comun. Era despre contribuția lor, a Consiliului raional, contribuția primăriei. S-au făcut lucrări bune acolo. Un liceu de elită. Nu am influențat eu sau el ceva. Era un comitet extins. El se neliniștea că nu va fi… acolo au fost lucrări extinse. Era un proiect de 10-12 milioane de lei. Noi ne cunoaștem de când el era la PPCD și eu în altă organizație de partid. Politic nu mă interesează, pe el la fel.

Țurcanu către Roșca: „Șefu, pot să te sun?”

Iurie Roșca

Pe aplicația de mesagerie WhatsApp, Dinu Țurcanu a purtat discuții și cu Iurie Roșca, fost lider al Partidului Popular Creștin Democrat (PPCD). În mesaje, Țurcanu îi spune lui Roșca „șefu” sau „boss”, iar discuțiile sunt încheiate cu „Înger păzitor” și „Doamne ajută”. De mai multe ori Țurcanu îi scrie lui Roșca – „Aveți grijă de tensiune”, iar înainte de a-l suna, Țurcanu, de obicei, îl întreabă pe Roșca dacă poate să îl contacteze. De cele mai multe ori, el scrie „Șefu, pot să vă sun?”.

Eleonora Graur

Eleonora Graur, fostă deputată PDM, care în iulie 2021 a candidat pe listele Partidului Șor pentru un nou mandat de deputat, i-a scris lui Dinu Țurcanu pe 26 februarie 2021 pentru a-l întreba „când ați putea să-l primiți pe cumnatul meu Andrian Furdui? E un băiat foarte bun, nu o să regretați dacă îl luați în echipă. Vă asigur. Eleonora Graur vă deranjează”. „Luni vorbesc cu colegii”, i-a transmis Țurcanu. Pe 21 octombrie 2021, Graur a revenit cu un alt mesaj în care îi spune lui Țurcanu că Furdui „vrea o sală pentru a antrena copiii la karate și a găsit acum una, dar are nevoie de ajutorul dvs”. În 2019, Furdui a fost candidatul PDM la funcția de primar al satului Cucuruzeni, r. Orhei. Anterior a fost arhitect șef la Primăria Rezina. Eleonora Graur a fost timp de opt ani președinta Consiliului Raional Rezina.

Roman Nicoară și Dinu Țurcanu

Cu Roman Nicoară, unul dintre liderii protestelor organizate de Partidul Șor, Dinu Țurcanu a discutat de mai multe ori. Pe messenger, în luna mai, Țurcanu îi scrie lui Nicoară. „Geanta cu bani?” „Boss”, îi răspunde Nicoară. Nu este clar contextul discuției, dar ulterior, în luna octombrie, mai mulți membri ai Partidului Șor, printre care și Roman Nicoară, au fost reținuți, iar la percheziții s-au găsit zeci de sacoșe cu inscripția „Boss” pe ele, în care erau bani. Ulterior, în luna august Nicoară l-a întrebat pe Țurcanu „cu cine vorbim de corturi” . „Cu mine”, i-a răspuns Dinu Țurcanu. „Dragoș cu Ciuru 2 mari și mie unul mic”, i-a cerut Nicoară. În acea perioadă, Partidul Șor protesta în Chișinău împotriva guvernării, iar ulterior, mulți dintre ei au înnoptat în corturi instalate în fața unor instituții de stat.

Citiți și:

Publicitate