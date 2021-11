Inculpații în dosarul tentativei de asasinare a fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, condamnați anterior la ani grei de închisoare, au fost achitați

Cei șase inculpați în dosarul tentativei de asasinare a fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, condamnați anterior la ani grei de închisoare, au fost achitați. O decizie în acest sens a fost luată de Curtea de Apel (CA) Chișinău, joi, 11 noiembrie.

Se respinge ca nefondat apelul procurorilor din Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, se admit apelurile avocaților în interesele inculpaților Melnic Igor, Chirov Stepan, Cojocari Ivan, Șevcenco Dmitrii, Zabolotnîi Valerian. Se casează inclusiv din oficiu sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 2 aprilie 2018 și se pronunță o nouă hotărâre. Se achită Zabolotnîi Valerian, Șevcenco Dmitrii, Chirov Stepan. Se achită Cojocari Ivan, învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26, 46, 145 al. 2 lit. a din Codul Penal pe motiv că nu s-a constatat existența faptei. Sentința în partea condamnării în baza art. 362 se menține. Se constată faptul deținerii lui Cojocari Ivan în condiții contrare art. 3 CEDO în Penitenciarul nr. 13 în perioada 10.04.2017 – 02.04.2018. Pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de cinci ani, stabilită prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, se reduce cu 150 de zile cu dispunerea eliberării imediate din sala de judecată dacă nu este reținut pe alte cauze penale. Perioada rămasă, de 208 zile se acordă mecanism compensatoriu în formă bănească, de 10 400 de lei. Se achită Dragulea Vasile. Se menține sentința în partea condamnării lui Dragulea Vasile în baza art. 362. Ținînd cont de perioada aflării în arest a considera pedeapsa executată. Se achită Melnic Igor. Melnic Igor, recunoscut vinovat de săvârșirea acțiunii prevăzute de art. 362 a-i aplica închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru un an. Prin cumul parțial a-i stabili o pedeapsă cu închisoare pe un termen de patru ani și șapte luni de închisoare. Termenul executării pedepsei a calcula cu includerea în această perioadă durata aflării în arest din 7 aprilie 2017 până la 11 noiemebrie 2021. Inculpații Zabolotnîi Valerian, Șevcenco Dmitrii, Chirov Stepan, Cojocari Ivan, Melnic Igor urmează a fi eliberați imediat de sub arest dacă nu sunt deținuți în baza altor acte judiciare și mandate de arest.